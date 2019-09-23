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影／建造智慧城市要花多少時間？林右昌：基隆要20年

2019-09-23 16:03聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆在智慧漁港、智慧教育及智慧消防等領域表現亮眼，更一舉奪得2019 ASOCIO智慧城市獎，經濟部工業局與基隆市政府，今天共同舉辦座談會，基隆市長林右昌說，發展智慧城市圖資很重要，但現在地籍圖，管線圖根本套疊不起來，基隆市要拖20年才有辦法整合圖資，很難智慧的起來。他呼籲中央編特別預算，縮短智慧城市時間，讓全民享受真正的便利。

林右昌說，他上一任就提出要蓋新市府大樓，不只是要有新的辦公室，還要把防災中心，城市智慧治理中心軟硬體建起來，在市府就可以掌握整個城市交通，氣侯資訊。

這有點像在玩模城市的場景，市長在城市智慧治理中心就可以清楚看出碰到的問題是什麼，隨時做反應，這是他對更進步智慧化城市的想像和願景。

不過，但要推智慧化城市需要很多硬體的桿測鋪設，是很花錢的，基隆市才會先挑幾個點來做。目前城市基本圖資，包括地籍圖，地形圖，都市計畫圖，六大管線，過去因為測量基準點不一樣，圖資套疊不起來，地政處正在進行圖資整合，要完成要花錢花時間花人力，但智慧城市如果沒有整合基本圖資，上面要做加值運用會遇到瓶頸，城市治理無法真正智慧化。

靠地方政府自己整合圖資時間會拖很長，智慧城市基礎工作要拖20年，很難智慧的起來。他呼籲中央應編特別預算，把台灣各縣市推動智慧城市基礎工作，在3、5年建立起來。

台北新北等有資源的六都可能做得好一點，但是他們經驗很難被拷具到非六都縣市。他會向中央反應，當重大國家建設來推動。

基隆市長林右昌說，發展智慧城市圖資很重要，但現在地籍圖，管線圖根本套疊不起來，基...
基隆市長林右昌說，發展智慧城市圖資很重要，但現在地籍圖，管線圖根本套疊不起來，基隆市要拖20年才有辦法整合，很難智慧的起來。他呼籲中央當重大國家建設來推動。記者吳淑君／攝影
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來參加座談會的業者，要求與林右昌自拍合影。記者吳淑君／攝影
來參加座談會的業者，要求與林右昌自拍合影。記者吳淑君／攝影
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基隆林右昌

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