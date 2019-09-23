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扭蛋機可買到貫通石！宜蘭地質時光特展打包助運神器

2019-09-23 15:15聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣立蘭陽博物館及經濟部中央地質調查所合作，策劃「蘭陽地質時光」特展，今天在蘭陽博物館開幕，展期至109年5月28日止。

特別的是，館方第一波推出限量貫通石扭蛋樂，只要100元就可拿到蘇花改工程處提供的觀音或仁水隧道的貫通石，其中還夾帶好運(孕)到、官運亨通及金榜題名等5款祝福，扭蛋收入將全數用於教育推廣，民眾除可透過實物認識岩石外，能藉由解讀傳統寓意滿足願望，並留下參觀博物館美好經驗的紀念物。

「蘭陽地質時光」特展今天開幕，遇禔傳唱樂集以歌仔戲傳唱蘭陽八景中的龜山朝日、北關海潮、沙喃秋水等3景，並由地調所長曹恕中、國立宜蘭大學校長吳柏青、農委會水土保持局、蘇花改工程處、高公局坪林交控中心、宜蘭博物館家族協會等各單位代表參與，合力完成地質八景書。

特展主題分為宜蘭的誕生、山明／宜蘭的靠山勁勇、水秀／宜蘭的平原勁水、龜蛇把海口／宜蘭的海岸勁熱情、與危機共存的未來等五大區。

共同策展人的宜蘭大學助理教授江協堂說，特展內容涵蓋宜蘭的山、平原、海洋空間序列，以古鑑今從清代噶瑪蘭廳志的「蘭陽八景」，串接到當今「地質八景」，藉由人與土地的互動，呈現宜蘭地質豐富的樣貌，也提醒現今面臨的挑戰以及未來的期望，觀眾可觀察不同面向的宜蘭歷史發展、自然環境變遷，進而瞭解地質科學知識與生活的關聯性。

蘭陽博物館長陳碧琳表示，特展是中央、地方、學界、博物館合力完成，先獲得經濟部中央地質調查所大力協助，後續又有經濟部水利署、農業委員會水土保持局、交通部公路總局、高速公路局、蘇花公路改善工程處、國立宜蘭大學、Discovery頻道等單位在專業及展示的支援，成功建立以議題為導向，中央和地方合作的模式。

展覽外，蘭陽博物館將推出系列地質小旅行活動，邀請大小朋友一起探勘地質的奧秘，宜蘭大學圖書資訊館「地質知識學習站」也以「蘭陽地質時光」為主軸展出「地熱與溫泉」微型展，接續於特展期間，透過環境永續青年教育志工業師與青年志工，以921集集地震廿周年地震災害事件，策畫韌性社區地質環境教育微型展。

蘭陽博物館表示，「蘭陽地質時光」特展地點在蘭陽博物館1樓特展室，展期至109年5月28日止，票價30元。開放時間每日上午9點到下午5點（每周三休館），相關資訊可參考蘭陽博物館官網

宜蘭縣立蘭陽博物館及經濟部中央地質調查所策劃「蘭陽地質時光」特展，今天開幕，館方...
宜蘭縣立蘭陽博物館及經濟部中央地質調查所策劃「蘭陽地質時光」特展，今天開幕，館方第一波推出限量貫通石扭蛋樂，只要100元就可拿到蘇花改工程處提供的觀音或仁水隧道的貫通石。圖／宜蘭縣立蘭陽博物館提供
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宜蘭縣立蘭陽博物館及經濟部中央地質調查所策劃「蘭陽地質時光」特展，今天開幕。圖／...
宜蘭縣立蘭陽博物館及經濟部中央地質調查所策劃「蘭陽地質時光」特展，今天開幕。圖／宜蘭縣立蘭陽博物館提供
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宜蘭縣立蘭陽博物館及經濟部中央地質調查所策劃「蘭陽地質時光」特展，今天開幕，展期...
宜蘭縣立蘭陽博物館及經濟部中央地質調查所策劃「蘭陽地質時光」特展，今天開幕，展期至109 年5月28日止。圖／宜蘭縣立蘭陽博物館提供
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