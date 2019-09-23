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花蓮市兩道路拓寬紓車流 預計明年六月完工

2019-09-23 13:00聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮市新興路是美崙地區通往車站的主要幹道，但只有單線道難以容納大量車流，目前正施作拓寬工程。花蓮市長魏嘉賢今前往視察由營建署主辦的新興路景觀改善及興闢工程，目前進度為39.48%，預計在明年6月完工。另因拓寬道路，陸軍第二地區後勤指揮部軍舍由花蓮市公所負責代拆代建工程，預計可在今年底完工。

魏嘉賢表示，針對新興路拓寬部分，目前仍有技術面需要克服，東西兩側預估會在109年6月完工，希望可紓解車流壓力；再來是新興路支線拓寬，感謝軍方把圍牆退縮，讓工程順利施作，則會在今年底完工。

他說，舖馬路不是柏油鋪上去就完成，但在這次工程裡，除把管線集合起來外，也要把道路基底做起來，因此施工時間會比較長，未來希望把路做好後有共同管溝，市公所不會任意開挖。

至於陸軍軍舍因新興路支線拓寬，需拆除後移動重建。魏嘉賢說，軍舍由花蓮市公所代拆代建，感謝軍方協助，目前施工進度為75%，進度超前，專家學者來查核都沒問題，現已完成四樓頂樓灌漿，目前正在施做屋突部分，預計可在今年年底完工。

另之前有民意代表認為要打通美崙山興建道路，魏嘉賢表示，現在新興路拓寬銜接十六股大道已很方便，就算把美崙山打通，也只不過快十幾秒，卻對環境造成很大影響，美崙山是花蓮市區的綠肺，也是大小朋友休閒的公園，不會任意破壞。

花蓮市新興路目前僅有單線雙向道路，無法容納大量車流。記者王思慧／攝影
花蓮市新興路目前僅有單線雙向道路，無法容納大量車流。記者王思慧／攝影
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陸軍第二地區後勤指揮部軍舍由花蓮市公所負責代拆代建工程，預計可在今年底完工。記者...
陸軍第二地區後勤指揮部軍舍由花蓮市公所負責代拆代建工程，預計可在今年底完工。記者王思慧／攝影
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花蓮市新興路正進行拓寬工程，目前進度為39.48%。記者王思慧／攝影
花蓮市新興路正進行拓寬工程，目前進度為39.48%。記者王思慧／攝影
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花蓮市新興路支線正進行拓寬工程，預計明年六月全部完工。記者王思慧／攝影
花蓮市新興路支線正進行拓寬工程，預計明年六月全部完工。記者王思慧／攝影
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魏嘉賢

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