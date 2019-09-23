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兩動力飛行傘長驅直入基隆港 港公司：無法可管

2019-09-23 12:11聯合報 記者吳淑君╱即時報導

2年前，基隆港公告禁止空拍機拍攝，未先申請會被開罰，昨天中午，有兩位動力飛行傘玩家，在港區飛行盤繞，並飛到市區高樓旁冒險飛行，許多人被這一幕嚇到，基隆港務分公司表示，目前港區只禁止無人空拍機，未禁止動力飛行傘，以前也沒遇過這種情況，如何處理要再和航港局商議。

拍下這段影片的基隆野鳥學會常務理事沈錦豐指出，昨天他一早先到內寮濕地找秋紅蜻蜓，接著到基隆港調查黑鳶，中午竟然出現兩架動力飛行傘，由牛稠港方向橫跨基隆港，飛越文化中心後，從33層的麗榮皇冠大樓後方掠過，鳥友在這之前15分鐘，在外木山拍到的動力飛行傘。

接著基隆港的風向由偏西風轉為偏北風，海洋廣場旁的黑鳶有25隻，加上牛稠港附近的7隻，一共老鷹32隻，他稱昨天是基隆港驚奇。但大家關注的焦點，是基隆市區竟闖進兩台動力飛行傘，囂若撞到高樓或是操控不慎掉落，相當危險。

兩年前，基隆港務分公司明文規定，港區範圍內可能涉及公務機敏設施或港區業者商業機密，為維護港區安全，原則不開放民眾或業者於商港區域內操作使用遙控無人機，如有特殊業務需求，須專案向該商港之轄管分公司提出申請，同意後方得操作使用遙控無人機。如未經同意於商港區域操作使用遙控無人機者，依商港法相關規定辦理，

禁止無人空拍機，更大型的動力飛行傘有沒有管制？港公司表示，由於不曾發生，目前並未規定，會再與航港局研議。

昨天中午，有兩位動力飛行傘玩家，在基隆港區飛行盤繞，並飛到市區。圖／沈錦豐提供
昨天中午，有兩位動力飛行傘玩家，在基隆港區飛行盤繞，並飛到市區。圖／沈錦豐提供
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昨天中午，有兩位動力飛行傘玩家，在基隆港區飛行盤繞，並飛到市區，在這之前有人拍到...
昨天中午，有兩位動力飛行傘玩家，在基隆港區飛行盤繞，並飛到市區，在這之前有人拍到他們在外木山飛行。圖／沈錦豐提供
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昨天中午，有兩位動力飛行傘玩家，在基隆港區飛行盤繞，並飛到市區，在這之前有人拍到...
昨天中午，有兩位動力飛行傘玩家，在基隆港區飛行盤繞，並飛到市區，在這之前有人拍到他們在外木山飛行。圖／沈錦豐提供
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