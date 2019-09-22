影╱打開基隆港西岸防空洞 寫封信看場電影好有FU

2019-09-22 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



二次大戰美軍為切斷日本後援臍帶，鎖定基隆港轟炸；為保人命、保軍備武器，基隆港附近的防空洞多又密集。民國60年代出版的基隆年鑑清點全市有682個防空洞，是全台現存最多防空洞的城市。塵封多年的西岸防空洞打開了，基隆市文化局昨天和今天在西岸第5、6號防空洞舉辦防空洞電影院，天然的冷氣吹來，加上電影音效在防空洞擴散，超有Fu。

兩年前台大建築與城鄉研究所學生曾探勘研究，發現基隆港西岸中山三路旁有多座防空洞防爆門，有次看到洞門沒鎖，學生們走進去發現竟有「路網」串聯。走著、走著竟通到高遠新村下方的大防空洞。

文史工作者李正仁說，這些防空洞都很大，可以躲上千人，他懷疑高遠新村那座山，上頭以前住著築港高官，是港務局的重要基地，山裡頭可能都被挖空了。早年還有一個特別工班，半夜作業，對挖掘工作極機密，他推測仙洞一帶還有許多未公開的防空洞。

文資科長郭麗雅說，文化局執行大基隆歷史場景再現，東岸盤點的差不多，今年把重心轉往西岸，他們協調港公司打開西岸第5、6號防空洞，舉辦防空洞電影院，並讓參與民眾在防空洞內就著微弱燈光寫一封信，體驗戰爭心情，早年躲防空洞不一定能安然出去，有些人會寫信，或寫紙條，把想講的話寫下來。

寫一封信再看一場戰爭電影，轟隆隆砲聲，在防空洞內音效擴散開來，民眾大呼好有fu，尤其打開頭燈時，簡直回到未曾經歷過的時光。