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國際慢城軟網賽落幕 台灣勇奪2金3銀1銅

2019-09-22 18:42聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

「台灣第一國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽」經過三天競技，中華台北與花蓮鳳林地主隊不負眾望，分別拿下國際公開男子組冠軍、U15國際青少年組冠軍；至於國際公開女子組冠軍則由日本隊抱走。即使這次參賽男、女子組的日、韓隊伍都是當地職業隊，我國選手仍奪下2金3銀佳績。

雖然天公不作美，一度降下毛毛細雨暫停賽事，所幸中午過後雨勢漸歇，順利產生各組四強並進行冠亞軍爭奪戰，其中U15國際青少年組、國際公開男子組上演「兄弟鬩牆」戲碼，由中華台北隊與花蓮鳳林地主隊爭奪冠軍寶座，結果平分秋色，花蓮鳳林隊拿下U15青少年組冠軍、中華台北隊屈居亞軍；公開男子組冠軍則由中華台北隊奪下，花蓮鳳林地主隊亞軍。

國際公開男子組、國際青少年組冠亞軍爭奪戰時，中華台北與花蓮鳳林分別在第1、第2球場同時登場，台上頓時擠滿鳳林鄉親，特別是國際青少年組冠軍隊花蓮鳳林選手，清一色是鳳林國中學生，花蓮鳳林隊與亞軍的中華台北隊球技相當，鳳林隊優異表現贏得台上學生家長、親友、校長掌聲。季軍是泰國男生隊、殿軍是日本隊。

國際男子組冠亞軍戰同樣精彩，面對中華台北國家代表隊挑戰，花蓮鳳林地主隊毫不畏懼全力以赴，雙方攻守兼備殺得難分難解，要戰倒數回合後才能分出高下。中華台北技高一籌殺退花蓮鳳林，勇奪國際男子組冠軍，亞軍花蓮鳳林隊、季軍菲律賓隊、殿軍蒙古隊。

國際女子組也戰況激烈，日本隊以優異球技、戰術與絕佳默契，以全勝之姿殺入四強，與中華台北國家代表隊爭奪冠軍后座，雙方球技相當、不論單打、雙打都殺得難分難解，最後由日本隊贏得后座，中華台北區居第2。至於國際女子組季、殿軍之戰更是激烈，花蓮鳳林與韓國職業隊殺到1比1平盤，關鍵第3盤菁英盡出，雙方不斷平手搶發球局，直到晚間6時許才分出高下，韓國隊技高一籌獲得第3名、花蓮鳳林拿下第4名。

「台灣第一國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽」已順利完賽，兩個場地曾同時進行男子組...
「台灣第一國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽」已順利完賽，兩個場地曾同時進行男子組與青少年組冠亞軍爭奪戰，皆是中華台北對上花蓮鳳林。圖／鳳林鎮公所提供
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中華台北韓國菁英

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