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影╱基隆是孕育籃球國手的搖籃 他辦第一屆好漢盃今開打

2019-09-22 17:29聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆是孕育全台籃球國手重要的搖籃，包括林志傑、李啟億、林冠綸等都是享譽全台的籃球選手，基隆市議員張顥瀚邀集基隆市體育會、基隆市籃球委員會共同舉辦為期一個月的，第一屆基隆好漢盃籃球賽，超過30支隊伍報名，希望藉由優質籃球賽事培養基隆更多籃球人才。

市議員張顥瀚說，近來人稱基隆三浦春馬的市長林右昌，因為年輕時的帥瘦照曝光，在全台掀起一股運動風潮。

他邀集基隆市體育會、基隆市籃球委員會共同舉辦為期一個月的第一屆基隆好漢盃籃球賽，本賽事超過30支隊伍報名，反應熱烈。 基隆好漢盃今天下午在市立體育館進行開幕式。

號稱基隆都敏俊的蔡適應立委，與基隆全運會代表隊灌籃王黃煒哲組隊，大戰基隆市議員明星隊，為整個月的賽事揭開序幕。蔡適應立委除了親自下場以外，更鼓勵喜愛籃球、熱愛籃球的市民朋友們能一起參與。

張顥瀚表示，基隆是孕育全台籃球國手重要的搖籃，包括林志傑、李啟億、林冠綸等都是享譽全台的籃球選手，在基隆的運動人口當中，籃球運動佔了非常高的比例，本次好漢盃除了要開創基隆一個更優質的賽事外，他明年度將與幾位籃球國手共同籌辦夏令營，希望藉由國手的親臨指導能為基隆培養更多優秀的小小籃球員。

第一屆基隆好漢盃籃球賽，超過30支隊伍報名，今天開打。圖／張顥瀚提供
第一屆基隆好漢盃籃球賽，超過30支隊伍報名，今天開打。圖／張顥瀚提供
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第一屆基隆好漢盃籃球賽，超過30支隊伍報名，今天開打。圖／張顥瀚提供
第一屆基隆好漢盃籃球賽，超過30支隊伍報名，今天開打。圖／張顥瀚提供
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基隆體育蔡適應

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