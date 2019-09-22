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花蓮縣府首創「漢字有溫度」營隊 增加孩子學字興趣

2019-09-22 16:43聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣政府舉辦今日舉辦「漢字有溫度夏令營」，吸引近百名學童參加，課程包括經典快樂頌、漢字寶藏-穿越時空的文字之旅、讀經遊戲對戰等，特別邀請節目製作人焦志方到玉里老人館授課，為預計於年底開辦的第一屆漢字有溫度擂台賽暖身。

花蓮縣長徐榛蔚表示，漢字的由來博大精深且淵遠流長，是兼具學問與趣味的文字。她向在場學生講解漢字的趣味，以焦志方老師的姓氏為例，既可作為姓氏，也能作為動詞，例如「燒焦」，這是文字的妙用，吸引在場學生的高度關注，增加孩子學習漢字興趣。

花蓮縣府教育處長李裕仁說，閱讀是自主學習的根基，而識字量則是閱讀的基礎，中華文化淵源流長，每一個漢字都飽含著思想、文化並具有美感；童年時期是孩子們求知慾最強的時候，也是學習力最快的階段，希望孩子們從生活中學習感受漢字的溫度，從閱讀經典裡接觸古聖先賢的智慧，站在巨人的肩膀上，讓胸襟更開闊、視野更宏觀。

文字的源起是繪畫，最早的文字是由古人透過對自然界的描摹圖畫，轉變為簡單的線條或筆劃，更進一步創造出大量的文字，也因此漢字充滿自然之美，承襲古聖先賢而來的智慧。

花蓮縣政府表示，將持續深耕推動讀經教育、蘭亭硬筆書法大會及漢字有溫度相關培訓與競賽，將漢字美學的種子散播在每個人的心田，讓傳統文化、多元文化與現代科技不斷激盪。

花蓮縣政府舉辦今日舉辦「漢字有溫度夏令營」，吸引近百名學童參加。圖／花蓮縣政府提...
花蓮縣政府舉辦今日舉辦「漢字有溫度夏令營」，吸引近百名學童參加。圖／花蓮縣政府提供
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花蓮縣政府首創「漢字有溫度」學生營隊，邀請節目製作人焦志方（左前）授課。圖／花蓮...
花蓮縣政府首創「漢字有溫度」學生營隊，邀請節目製作人焦志方（左前）授課。圖／花蓮縣政府提供
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