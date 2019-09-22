沒標準答案的學校 台東賓茂國中教學卓越奪金獎

2019-09-22 15:22 中央社 台東縣22日電



教育部全國教學卓越獎評選結果出爐，台東縣賓茂國中奪金質獎，以多元教學，是「一所沒有標準答案的學校」，讓學生走出教室，拓展視野，勇敢自信去定義屬於自己的標準答案。

台東縣南迴公路上的賓茂國中，位在比鄰太平洋的偏鄉，學校用盡各種不同方法來吸引、刺激孩子學習，從能夠站上國家音樂廳舞台、甚至參與國際文化交流的VASA排灣族古調歌謠隊，成軍不到5年的棒球隊，無非都是希望能讓偏鄉孩子，在人生不平等的起跑點上，擁有相同的競爭權利。

台東縣政府教育處表示，今年各縣市共有10所幼兒園、14所國小、8所國中入圍角逐教學卓越獎，賓茂國中以「一所沒有標準答案的學校」方案獲得評審團青睞，奪得金質獎。賓茂國中用多元方式來教學，用趣味化的在地文化課程培養學子的學習興趣，更用技藝實作課程建立學子的學習自信，一步步累積一點一滴的進步。

校內活動社團化、社團課程化，經過8年蛻變慢慢看見成果。這所偏鄉小型原住民學校將團隊名稱取為「賓紛創藝、茂盛生命」，強調透過多元化的課程，為學生打造客製化課程，顯現出教學團隊源源不絕的動力。

除賓茂國中拿下金質獎，永安國小及建和附幼榮獲銀質獎，台東縣長饒慶鈴在教師節前夕特別向獲獎的3所學校恭賀，並希望與所有教育工作伙伴共同努力提升台東教育品質。