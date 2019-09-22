花蓮詩人葉日松創作一甲子詩詞 即日起好客藝術村特展

2019-09-22 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮吉安鄉公所推動客家文化設施活化經營補助計畫，於好客藝術村客家產業文化館策展「台灣客家詩人葉日松老師特展」，以「歌、頌、舞」方式貫穿主題，引領民眾進入客家詩人葉日松的「耕生、讀志」創作人生。吉安鄉長游淑貞表示，特展即日起至10月31日，歡迎民眾品味文學創作結晶歷程，感受客家鄉情的溫馨情懷。

詩人葉日松在寫作上，取自生活點滴做為養分，孕育出一首首給土地的詩篇，在樸實的文字背後是詩人對故鄉、同年、田園、土地和自然山水的抒情，以及對社會和生活的感懷體悟。葉日松說，我只是一個提燈的人，一路陪著莘莘學子向前行。葉日松曾在聯合副刊上投稿「生日小語」，寫下優美的詩篇，「双腳走過的足痕 很快的就會消失 只有文字的月光 會在生命的夜空 留下永遠抹不掉的溫柔與美麗」。

游淑貞感謝以文學提燈人、一根小火柴自許的葉日松，將畢生文化奉獻給後輩，在葉老師的筆下，一甲子的創作旅程，令人無數感動，不但用客家詞彙寫作、用客家母語思考，從記憶中的樸實、艱苦農村生活中尋找詩的靈感，一字一詞寫下對土地與鄉情、感懷與感恩，將產業和文學結合呈現多元面貌，展現花蓮吉安文化風情。

吉安鄉公所透過吉安好客藝術村多元文化的成熟環境，由葉日松透過其文學創作，結合歌謠、樂曲、歌唱、舞蹈、戲劇等各種型態多元呈現，將晴耕雨讀客家庄、打拼客家縱谷情的精神孕育而生，透過文化視角行銷花蓮，體驗生活藝術化、藝術生活化美學領域。

配合開幕特展鄉公所結合客家市集，展現懷舊創新的新客家飲食產品、不僅有音樂演出、兒童唱跳客家童話及客語闖關送好禮等豐富有趣的教育活動，展現藝文文化傳承多元性。