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花蓮詩人葉日松創作一甲子詩詞 即日起好客藝術村特展

2019-09-22 14:45聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮吉安鄉公所推動客家文化設施活化經營補助計畫，於好客藝術村客家產業文化館策展「台灣客家詩人葉日松老師特展」，以「歌、頌、舞」方式貫穿主題，引領民眾進入客家詩人葉日松的「耕生、讀志」創作人生。吉安鄉長游淑貞表示，特展即日起至10月31日，歡迎民眾品味文學創作結晶歷程，感受客家鄉情的溫馨情懷。

詩人葉日松在寫作上，取自生活點滴做為養分，孕育出一首首給土地的詩篇，在樸實的文字背後是詩人對故鄉、同年、田園、土地和自然山水的抒情，以及對社會和生活的感懷體悟。葉日松說，我只是一個提燈的人，一路陪著莘莘學子向前行。葉日松曾在聯合副刊上投稿「生日小語」，寫下優美的詩篇，「双腳走過的足痕 很快的就會消失 只有文字的月光 會在生命的夜空 留下永遠抹不掉的溫柔與美麗」。

游淑貞感謝以文學提燈人、一根小火柴自許的葉日松，將畢生文化奉獻給後輩，在葉老師的筆下，一甲子的創作旅程，令人無數感動，不但用客家詞彙寫作、用客家母語思考，從記憶中的樸實、艱苦農村生活中尋找詩的靈感，一字一詞寫下對土地與鄉情、感懷與感恩，將產業和文學結合呈現多元面貌，展現花蓮吉安文化風情。

吉安鄉公所透過吉安好客藝術村多元文化的成熟環境，由葉日松透過其文學創作，結合歌謠、樂曲、歌唱、舞蹈、戲劇等各種型態多元呈現，將晴耕雨讀客家庄、打拼客家縱谷情的精神孕育而生，透過文化視角行銷花蓮，體驗生活藝術化、藝術生活化美學領域。

配合開幕特展鄉公所結合客家市集，展現懷舊創新的新客家飲食產品、不僅有音樂演出、兒童唱跳客家童話及客語闖關送好禮等豐富有趣的教育活動，展現藝文文化傳承多元性。

游淑貞說，吉安鄉公所除結合花蓮客家文學家串聯詩詞文化，邀請文史作家與吉安鄉親建立在地生活美學，即將於10月12日打造以親子繪本為主題的展示內容，結合學校、社區、社團及民間力量推動客語整體發展，希望將客家語言、文化傳承從小扎根。

客家詩人葉日松將創作心得與歷程寫下， 展現花蓮吉安文化風情。圖／吉安鄉公所提供
客家詩人葉日松將創作心得與歷程寫下， 展現花蓮吉安文化風情。圖／吉安鄉公所提供
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花蓮客家詩人葉日松詩詞創作一甲子，作品即日起在吉安好客藝術村展出。圖／吉安鄉公所...
花蓮客家詩人葉日松詩詞創作一甲子，作品即日起在吉安好客藝術村展出。圖／吉安鄉公所提供
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客家詩人葉日松作品無數，在吉安好客藝術村展出至10月底。圖／吉安鄉公所提供
客家詩人葉日松作品無數，在吉安好客藝術村展出至10月底。圖／吉安鄉公所提供
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花蓮吉安好客藝術村展出客家詩人葉日松人生經歷及作品。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安好客藝術村展出客家詩人葉日松人生經歷及作品。圖／吉安鄉公所提供
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