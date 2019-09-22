不讓菸屁股成觀光之恥 礁溪淨街1小時撿3公斤菸蒂

2019-09-22 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣礁溪鄉是台灣重要溫泉觀光重鎮，卻難逃被菸蒂汙染。

礁溪鄉公所今天與宜蘭縣政府環境保護局淨街，150人在市區沿街撿菸蒂，不過1個小時，竟撿了3公斤的菸蒂，換算下來，相當於1萬7千個菸蒂。

鄉長張永德指出，107年全國菸蒂處分案件約7.1萬件，約占全國違反廢棄物清理法第27條處分案件72.4%，且根據107年美國海洋保育協會資料顯示，全球淨灘廢棄物中第1名為菸蒂，顯示菸蒂髒亂情形嚴重性。

張永德表示，響應世界清潔日，號召撿菸蒂，希望藉此引起民眾重視菸蒂議題、勿亂丟菸蒂，以維護環境衛生及市容景觀，培養全民環保意識。

環保局則呼籲，吸菸民眾應養成「吸菸自備菸灰菸蒂盒」、「不亂丟菸灰菸蒂」、「不邊走邊抽菸」等好習慣。

同時，環保局將持續擴大稽查取締違規者，一旦查獲將依廢棄物清理法處以新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

今天淨街沿著礁溪市區道路中山路一、二段及礁溪路四、五段，撿拾菸蒂及垃圾，參與者包括環保志工協會、白雲河川巡守隊、資收大軍及光武、吳沙、林美、匏崙、三民等社區資收站志工等。