78歲仍當校園志工護童 林姿妙：有你們真好

2019-09-22 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府今天在縣民大廳表揚「推展體育有功人員」、「家庭教育績優人員」、「社會教育貢獻獎」、「導護金安獎」暨「績優校園志願服務人員」。

縣政府指出，這些校園志願服務人員長期奉獻，在許多角落服務，因為有他們的熱忱，為學童、社會服務奉獻的精神與典範，著實令人感動與欽佩。

「有你們真好！」縣長林姿妙一一頒獎感謝與致敬，她感動地說，因為有各位的付出與奉獻，各項事務得以順利推展，感謝所有得獎者因為你們的協助，讓宜蘭縣變成最溫馨的縣市，再次感謝所有獲獎人員的無私奉獻，有你們真好！

今天受表揚的有推展體育有功人員21人、家庭教育績優人員10人、社會教育貢獻獎3人、導護老師金安獎4人、導護志工金安獎40人及績優校園志願服務人員77人，總計155名獲獎者。

獲獎者中，78歲張李碧雲在宜蘭市南屏國小當志工，導護學校交通，盡責在路口守護學生的安全，確保學生上學、放學的安全推動，不求回報，令人敬佩。

「雨再大，為學童安全，也要去！」冬山鄉清溝國小志工游秀盆，在11年前創校時，即一腳踏進志工行列，11年來，不管風雨再怎麼大，時間一到，一定在路口執勤，導護學童安全上學。

游秀盆說，當志工讓自己獲得快樂健康，愛心付出是不求回報的，路口導護也會碰過不聽指揮的駕駛，硬是要闖，或酸她說「就有紅綠燈，何必再導護？」但她認為，學童安全第一，既然要做，就要容忍。