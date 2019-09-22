台東最有特色公車亭失修 因租金問題「管理人不幹了」

2019-09-22 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣東河鄉舊省道「知路橋」公車招呼站，因用咕咾石堆砌成牆，茅草屋頂，木製長板凳，被喻為全台最具特色、最美公車亭，但因義務管理的游姓男子承租的禮（藝）品店租金問題，游暫時歇業，這座特色公車亭因而缺乏維護，顯得破舊，風光不再。

東河鄉公所表示，游姓男子因租金問題和林姓地主解約，據了解，林姓地主最近將著手整理，相信不久後「最具特色及最美的公車亭」會重現出遊客眼前。

東河鄉東河村老街入口的「知路橋」公車招呼站，一直都存在，只是過去是簡易型，只有一根用輪胎裝填水泥增加重量的公車站牌，民國106年間，游姓男子因承租公車站牌旁的民宅經營禮（藝）品店，他決定將它變裝，並主動維護管理。

游姓男子將簡陋的公車招呼站變成「招呼亭」，以當地咕咾石當牆，塔設木質屋頂且舖蓋茅草，一旁還種上台東蘇鐵，亭後有廁所，椅子旁就是充電器，公車亭後面有2棵百年老榕樹，搭車民眾可到樹蔭下「免費奉茶」；網友和遊客都說「這是最有特色、最美的公車亭」。