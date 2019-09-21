俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



俄羅斯插畫家卡佳今天到基隆和平島參觀，她和平島公園的工作人員一起畫了可愛的插圖，做為藝術的國際交流。卡佳看到和平島大風大浪及千變萬化每蝕地形，她說，台灣竟然能擁有如此多元的地貌，不需長途跋涉就可同時親近高山和大海。

卡佳今天上午受邀到台北101參觀，欣賞台北市美景，被問到最喜歡台灣的什麼，卡佳表示，最喜歡海鮮，也會想帶家人再來台灣玩。

卡佳下午則來到基隆走訪和平島公園，在島上解說員帶領下，觀賞自然景觀和無敵的大風大浪。今天波濤洶湧的大浪，讓卡佳對大海有了新的記憶，卡佳說，她的家鄉只有一條小小的河，所以真的很喜歡這樣的海水跟浪花，這大自然壯觀的海景會隨著她的攝影照片，回到她的家鄉與家人、朋友分享。

和平島公園的工作人員也跟卡佳一起畫了可愛的插圖，做為藝術的國際交流，她還把旅途中的所見所聞寫在明信片上寄回俄羅斯，將台灣的美景推廣到俄羅斯。