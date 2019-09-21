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俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22聯合報 記者游明煌╱即時報導

俄羅斯插畫家卡佳今天到基隆和平島參觀，她和平島公園的工作人員一起畫了可愛的插圖，做為藝術的國際交流。卡佳看到和平島大風大浪及千變萬化每蝕地形，她說，台灣竟然能擁有如此多元的地貌，不需長途跋涉就可同時親近高山和大海。

卡佳今天上午受邀到台北101參觀，欣賞台北市美景，被問到最喜歡台灣的什麼，卡佳表示，最喜歡海鮮，也會想帶家人再來台灣玩。

卡佳下午則來到基隆走訪和平島公園，在島上解說員帶領下，觀賞自然景觀和無敵的大風大浪。今天波濤洶湧的大浪，讓卡佳對大海有了新的記憶，卡佳說，她的家鄉只有一條小小的河，所以真的很喜歡這樣的海水跟浪花，這大自然壯觀的海景會隨著她的攝影照片，回到她的家鄉與家人、朋友分享。

和平島公園的工作人員也跟卡佳一起畫了可愛的插圖，做為藝術的國際交流，她還把旅途中的所見所聞寫在明信片上寄回俄羅斯，將台灣的美景推廣到俄羅斯。

集集彩繪列車8月份發表後，因車廂上的石虎彩繪誤把花豹當石虎形成爭議，車廂設計師江孟芝雖然與農委會特生中心合作改正圖像，但仍受到網友抨擊，後又有卡佳‧莫洛措娃無償地提供了石虎圖像的插曲。卡佳‧莫洛措娃來台，她無償提供石虎畫像給台鐵彩繪列車，讓台灣人相當感動。17日來台至今，除了參加南投集集彩繪列車開幕活動之外，也到台灣幾個景點觀光旅遊。

俄羅斯插畫家卡佳今天到基隆和平島參觀。圖／和平島公園提供
俄羅斯插畫家卡佳今天到基隆和平島參觀。圖／和平島公園提供
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俄羅斯插畫家卡佳今天到基隆和平島參觀。圖／和平島公園提供
俄羅斯插畫家卡佳今天到基隆和平島參觀。圖／和平島公園提供
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俄羅斯插畫家卡佳今天到基隆和平島參觀。圖／和平島公園提供
俄羅斯插畫家卡佳今天到基隆和平島參觀。圖／和平島公園提供
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彩繪列車和平島石虎

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