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奉天宮媽祖 周日台東市區遶境

2019-09-21 23:31聯合報 記者羅紹平魯永明／連線報導

供奉開台媽祖的嘉義縣新港鄉奉天宮，今天400年來第一次「騎佑綠島」，受到居民熱情...
供奉開台媽祖的嘉義縣新港鄉奉天宮，今天400年來第一次「騎佑綠島」，受到居民熱情歡迎。 圖／奉天宮提供
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嘉義縣新港奉天宮慶祝建廟400周年，信徒與媽祖展開為台灣巡安祈福活動，昨天一早300餘位信眾與媽祖前往綠島遶境，今天上午將在台東市區遶境並進入國立台東大學校園祈福。

奉天宮董事長何達煌指出，這次活動橫跨全台，感謝信徒們相當熱情的參與騎乘腳踏車，奉天宮希望走出一條保留傳統精神，但兼具創新文化風格的「媽祖路」。

奉天宮天上聖母與馨護台灣工作團隊300餘人，前天下午抵達台東，由台東市天后宮等宮廟接駕，台東縣長饒慶鈴參與巡安祈福；昨天一早搭客輪前往綠島，展開單車環島「騎佑」行程，並為綠島當地漁船祈福，由綠島鄉長謝賢裕與鄉民「接駕」。

嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，昨天上午陪媽祖前往綠島為島上鄉民及漁船...
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，昨天上午陪媽祖前往綠島為島上鄉民及漁船祈福。 記者羅紹平／攝影
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昨天工作人員手抱媽祖神像逐一登上停泊綠島南寮漁島的漁船，請媽祖庇佑所有漁船出海作業平安，滿載漁獲返家，隨後在綠島展開單車環島「騎佑」之旅，沿途將分送媽祖平安符與紀念香火袋，也把新港媽祝福傳遞到全島各個角落。

昨天傍晚奉天宮媽祖再回到台東，並進駐台東市天后宮，並與台東地區知名宮廟展開傳統宗教文化禮俗交流。今天上午6點半，奉天宮媽祖將再次於台東天后宮前鳴笛出發，繞行台東市區，隊伍將前往台東大學將平安帶進校園，庇佑台東大學學子平安、學業進步。

供奉開台媽祖的嘉義縣新港鄉奉天宮，昨天400年來第一次「騎佑綠島」，受到居民熱情...
供奉開台媽祖的嘉義縣新港鄉奉天宮，昨天400年來第一次「騎佑綠島」，受到居民熱情歡迎。 圖／奉天宮提供
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