影╱挫冰小姐成水煮蛋阿婆 她：當年冰1碗5角

2019-09-21 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市文化局今天起一連2天在仙洞巖辦「聽時光說古蹟」文化資產活化計畫，重現過往販售著冰涼彈珠汽水與挫冰的仙洞「納涼屋」，讓民眾感受當年的時光。目前還在廣場賣麵、水煮蛋的水煮蛋阿婆，數十年前就在賣挫冰，她說，當年她賣挫冰時還很年輕，1碗才5角，她說，「那時我也還年輕，生意非常好，後來才沒賣，以前還多人來吃冰」。

在基隆仙洞巖附近出生的「灣生」三木義彌，回到日本後因想念台灣，手繪基隆西岸生活點滴。他憑著記憶手繪「台灣基隆懷舊和繪與圖登懷古文」，內容包括大正到昭和時期的基隆築港過程及當時仙洞地區的小區域地圖，還有三木在學校的種種回憶，是見證基隆港西岸發展的重要記錄。

三木畫中描述上學途中會經過一棵大樹，開滿白色小花，徐徐海風將小花吹向空中，像極了下雪的場景。在三木義彌的記憶中，仙洞巖附近還有一處「納涼屋」，是大家的避暑去處，常去吃冰涼的彈珠汽水、刨冰，他記憶很深刻。

負責承辦的城心文化總監陳立儀說，今天在仙洞巖前廣場設置了一處納涼屋，就是要大家回味以前吃冰的情景，現在還在賣

麵的水煮蛋阿婆，年輕時就在賣冰，其他地方也有人賣，但後來都陸續收了，讓人很懷念挫冰的味道，是當年最消暑的回憶。

在仙洞巖外的小吃攤賣了60年，人稱水煮蛋阿婆，今年80多歲，她的水煮蛋1顆5元，只用鹽巴水煮，味道單純，但很受歡迎，水煮蛋的滋味，延續了好幾十年，很不一樣。

阿婆很不喜歡拍照，也很低調，但被問到以前賣冰的是不是妳？阿婆說「對啦，好幾十年賣挫冰的小姐就是我啦」，她說，以前攤位一半賣冰，一半賣麵、水煮蛋，生意很好，但是因為備料很麻煩，做不來，後來就沒賣挫冰了，她記得當時1碗賣5角，她也不記得多少年前了，只知道很久很久，當年有很多人船上做工的人會來吃，也有日本仔。