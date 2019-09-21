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基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復開工 立委爆料有密室

2019-09-21 16:40聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市定古蹟劉銘傳隧道，歷經市府多年爭取與調查規畫，今天舉行修復工程開工，工程預計600日曆天，市長林右昌、立委蔡適應和多名議員等，手持錘敲鑿紅磚象徵開工，並進入隧道巡禮，期許依專家學者建議與工法，如質如期完成修復。

林右昌指出，這項修復案在他第一任上任後爭取，經專家學者無數次討論，運用現代3D技術，清楚掌握隧道結構現況，所需經費從原先一億降到五千多萬，大幅縮短施工期程。隧道封閉超過十年，他期許建築師與營造廠商，依專家學者建議與工法，原汁原味，如質如期完成修復。

他表示，現今崇德路即當時鐵路動線，在進行隧道修復工程同時，市府會進一步爬梳周邊人文歷史環境，作為未來隧道修復後是否再利用的機會。此外，隧道兩側日後如能貫通連結，有機會建置休憩觀光廊帶。

林市長舉大基隆歷史場景計畫為模式，未來值得深入探究，隧道鄰近古稱天險的獅球嶺砲台，鎮守制高點防衛大台北地區，也靠近古戰場，可將周邊分散據點串接起來。

立委蔡適應說，劉銘傳隧道是台灣第一個鐵路隧道，在歷史發展軌跡占有重要地位，未來應可升格為國定古蹟，但是現在維護到最好，基隆市政府和市民責無旁貸。之前有邀學者來看，學者透露另有秘密，上有有幾個地方有密室，他很訝異，未來修復過程可以把秘密解開。

副議長林沛祥說，以前的鐵路沿著崇德路下去，獅球嶺上的是短砲，如有近逼到基隆港時，可以阻止敵軍進到大台北地區基隆港的安全，很有故事及歷史意義。

文化局表示，劉銘傳隧道是全國唯一，僅存清領時期興建之鐵路隧道，南口上方題字「曠宇天開」，彰顯當時修築鐵路隧道創舉與艱辛。日治時期，日本總督府為了改善舊有鐵道急速爬坡及轉彎之缺點，進行全線路線之規劃。新建竹仔寮隧道，自明治29年（1896年）五月起動工，自竹仔寮隧道完成後，劉銘傳隧道(舊稱獅球嶺隧道)同時停用。劉銘傳隧道自光緒16年8月通車，共7年又7個月，光榮地完成歷史任務。

這項修復案，經歷中央審查、變更調整設計、多次審查，重啟研究調查、執行隧道拱圈上方補遺計畫等工作，歷經重重關卡與阻礙，總算在今年7月完成修復工程發包，多年損壞現況雖仍需一些時間，進行全面損壞清查並依設計書圖的損壞等級處理修復工作。為維護文化資產價值，百年後的今天，仍是重要里程碑。

基隆市定古蹟劉銘傳隧道，歷經市府多年爭取與調查規畫，今天舉行修復工程開工。記者游...
基隆市定古蹟劉銘傳隧道，歷經市府多年爭取與調查規畫，今天舉行修復工程開工。記者游明煌／攝影
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基隆市定古蹟劉銘傳隧道，歷經市府多年爭取與調查規畫，今天舉行修復工程開工。記者游...
基隆市定古蹟劉銘傳隧道，歷經市府多年爭取與調查規畫，今天舉行修復工程開工。記者游明煌／攝影
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基隆市定古蹟劉銘傳隧道，歷經市府多年爭取與調查規畫，今天舉行修復工程開工。記者游明煌／攝影
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基隆市定古蹟劉銘傳隧道，歷經市府多年爭取與調查規畫，今天舉行修復工程開工。記者游明煌／攝影
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修復基隆港國定古蹟

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