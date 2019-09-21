400年來第一次 新港奉天宮開台媽祖騎佑綠島

2019-09-21 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



供奉開台媽祖的嘉義縣新港鄉奉天宮，今天400年來第一次「騎佑綠島」，受到居民熱情歡迎，媽祖一早從台東縣富岡港口搭乘凱旋二號客輪抵達綠島，漁民紛紛出港相迎，隨即由200輛腳踏車前導，展開全島遶境祈福，下午4點再度搭船離開，逢921大地震20周年紀念，媽祖繞島祈福，讓居民感受媽祖庇佑祝福。

奉天宮舉辦「馨護臺灣騎島平安」，為慶祝媽祖蒞台400周年，騎腳踏車繞行台灣本島，以及澎湖、金門、馬祖、綠島等離島地區，是台灣媽祖廟宇空前未有的創舉，藉機和離島媽祖廟宗教交流，祈求天佑台灣，遠離災害。

新港奉天宮天上聖母聖駕與「馨護臺灣」工作團隊人員300人，昨天上午出發前往台東縣，由台東天后宮等宮廟接駕，當日駐駕台東天后宮，下午由台東縣長饒慶鈴率領縣政府率各單位於台東天后宮前舉行媽祖蒞臨台東巡安祈福典禮。