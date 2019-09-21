花蓮新天堂茶餐廳開張 品味90年代道地香港味

2019-09-21 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



繼引進知名港式餐點糖朝集團「糖朝甜品工坊」後，花蓮新天堂茶餐廳即起進駐新天堂樂園，即起至月底，推出煲仔飯套餐優惠價，到花蓮也能品嘗到道地茶餐廳風味。

位於花蓮縣吉安鄉的新天堂樂園，一開始以貨櫃星巴克知名，後來陸續引進iMax電影院、滑水道等設施，成為花蓮新興人氣遊樂據點，業者台開集團打造香港糖朝三主題餐飲館，包括甜品工坊、洄瀾灣糖朝、新天堂茶餐廳，隨著新天堂茶餐廳昨開幕，完成新天堂樂園的美食拼圖。

新天堂茶餐廳有許多很受台灣人歡迎的香港美食，人氣餐點之一的煲仔飯，有野菇滑雞、經典臘味、潤腸滑雞、蛋仔牛肉、豉汁排骨等口味，搭配香滑絲襪奶茶或港式檸檬紅茶，原價266元，一直到月底，開幕優惠價228元。

提到港式點心，不能忘了港式波蘿油，在菠蘿麵包裡加入一片奶油，外層口感酥脆，半融化的奶油香氣十足，售價58元。

除了餐點道地，茶餐廳的裝潢也充滿香港茶餐廳的老味道，讓人一走進，彷彿回到90年代的香港。

業者表示，新天堂茶餐廳中午11時30分起營業至晚間9時，除港式波蘿油、煲仔飯外，還推薦新天堂炒飯、玫瑰油雞飯、吊爐燒鴨飯、咖哩魚蛋、法蘭西多士、葡式豬仔包、濠江豬扒包等餐點。