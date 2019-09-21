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花蓮百年台鐵中山堂 擬打造鐵道電影院

2019-09-21 15:03中央社 花蓮縣21日電

花蓮市區鐵道園區中山堂過去是台鐵員工月會、康樂活動的空間，現為歷史建築，今年獲文化部經費支持，將中山堂打造為「花蓮鐵道電影院」，提供獨立電影、鐵道電影播放。

文化局長江躍辰接受中央社記者採訪表示，中山堂擁有百年歷史，過去就是演藝功能空間，17年前台鐵局移交給文化局管理後，沿襲過去使用機能，音樂會、講座、獨立影展都會選在這裡辦。

江躍辰表示，今年獲文化部國家電影中心補助2年新台幣1100萬元，計劃增設數位電影放影機、銀幕、環繞音響、舒適座椅等設備，可容納30至60人，預計明年底完成建置。

中山堂所在的鐵道文化園區，花蓮火車站的舊址，保留多處當時行政建物，是花蓮重要的鐵路活歷史，江躍辰說，鐵道電影院未來除了放映獨立電影，也與台鐵合作，播放鐵路發展紀錄片及國內外鐵路相關影片。

中山堂早年是訓練機員的場域，後來才作為康樂空間，包括當年舞蹈、歌唱團都在這練習。文化局指出，館舍建築採用林田山、池南林區的檜木，建物內仍聞得到淡淡檜木香。

為培養觀影人口，文化局舉辦為期2個月共20場校內、校外電影驛站推廣活動及3場影視研習，免費放映經典電影，並邀請導演或影評人參與，詳細活動時間可在文化局網站查詢。

電影文化局鐵道

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