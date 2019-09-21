國民體育月 宜蘭國運中心9月的假日球場75折

2019-09-21 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭國民運動中心響應9月「國民體育月」，9月的假日(周六、周日)中午12時至晚間10時，民眾只要預約館內的綜合球場，即可享有75折優惠。

縣長林姿妙今天到國運中心親自體驗，一起跳暖身操，舞動身體，鼓勵民眾多多參與各項體育活動，打拚生活同時，也要兼顧身心健康。

同時，宜蘭國民運動中心9月推出亮點活動「InBody體感儀免費量測」， 今天安排免費檢測，除了可以讓民眾了解自己的身體數據外，還可以立即獲知基礎代謝率、體脂肪等，提供更貼近民眾本身的實際身體狀態數據，現場也搭配專業體適能教練提供民眾諮詢服務。

縣政府指出，根據教育部體育署表示，國內外相關研究調查結果都顯示出適度運動可促進腦內啡、多巴胺及血清素的生成，有助於抵抗壓力，形成良性循環，並使大腦保持最佳狀態，縣政府一定會持續爭取各項經費，積極改善、充實運動場館與設施，努力營造安全、友善、健康的運動環境，提升運動風氣。

縣政府表示，宜蘭國民運動中心除了環境空間舒適之外，館內更具備多種專業的運動課程，例如各式球類運動、游泳課程、幼童運動、瑜伽、TRX懸吊式阻抗訓練、空中瑜伽、肌力、飛輪及舞蹈課程等，都非常適合參與運動。