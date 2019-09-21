影／慶嘉義奉天宮建廟400年 300信徒今陪媽祖祈祐綠島

2019-09-21 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



慶祝建廟400周年，嘉義縣新港奉天宮天上聖母與馨護台灣工作團隊300餘人，昨天下午抵達台東，由台東市天后宮等宮廟接駕，台東縣長饒慶鈴參與巡安祈福；今天奉天宮天上聖母與馨護台灣工作團隊300餘人，搭客輪前往綠島展開單車環島「騎祐」行程，並為綠島當地漁船祈福。

今天一早6點多，奉天宮媽祖由信眾與工作團隊陪同，搭上客輪前往綠島，由綠島鄉長謝賢裕與鄉民「接駕」，工作人員手抱媽祖神像逐一登上停泊綠島南寮漁島的漁船，請媽祖庇佑所有漁船出海作業平安，滿載漁獲返家。

上午8點多，奉天宮三尊媽祖由300餘位信眾與綠島鄉民陪同，騎單車一同繞行綠島環島公路，讓媽祖巡視賜福綠島，沿途將分送媽祖平安符與紀念香火袋，也把新港媽的祝福傳遞到全島各個角落。

奉天宮媽祖預定今天晚上返回富岡後駐駕台東天后宮，奉天宮將會在天后宮舉行有百年歷史「媽祖洗塵」儀式，與台東各宮廟做一場信仰儀式的文化交流。

明天上午午6點半奉天宮媽且將再次於台東天后宮前鳴笛出發，繞行台東市區，隊伍將前往台東大學將平安帶進校園，庇佑台東大學學子平安、學業進步，中午回到台東天后宮前廣場，完成這次綠島及台東地區的賜福活動。