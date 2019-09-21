親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

百萬部落客的光鮮背後...為錢踩紅線 女神一夜變公敵

影／慶嘉義奉天宮建廟400年 300信徒今陪媽祖祈祐綠島

2019-09-21 11:48聯合報 記者羅紹平╱即時報導

慶祝建廟400周年，嘉義縣新港奉天宮天上聖母與馨護台灣工作團隊300餘人，昨天下午抵達台東，由台東市天后宮等宮廟接駕，台東縣長饒慶鈴參與巡安祈福；今天奉天宮天上聖母與馨護台灣工作團隊300餘人，搭客輪前往綠島展開單車環島「騎祐」行程，並為綠島當地漁船祈福。

今天一早6點多，奉天宮媽祖由信眾與工作團隊陪同，搭上客輪前往綠島，由綠島鄉長謝賢裕與鄉民「接駕」，工作人員手抱媽祖神像逐一登上停泊綠島南寮漁島的漁船，請媽祖庇佑所有漁船出海作業平安，滿載漁獲返家。

上午8點多，奉天宮三尊媽祖由300餘位信眾與綠島鄉民陪同，騎單車一同繞行綠島環島公路，讓媽祖巡視賜福綠島，沿途將分送媽祖平安符與紀念香火袋，也把新港媽的祝福傳遞到全島各個角落。

奉天宮媽祖預定今天晚上返回富岡後駐駕台東天后宮，奉天宮將會在天后宮舉行有百年歷史「媽祖洗塵」儀式，與台東各宮廟做一場信仰儀式的文化交流。

明天上午午6點半奉天宮媽且將再次於台東天后宮前鳴笛出發，繞行台東市區，隊伍將前往台東大學將平安帶進校園，庇佑台東大學學子平安、學業進步，中午回到台東天后宮前廣場，完成這次綠島及台東地區的賜福活動。

奉天宮董事長何達煌指出，這次活動橫跨全台，範圍廣闊，感謝信徒們相當熱情的參與騎乘腳踏車；奉天宮希望走出一條保留傳統精神，但兼具創新文化的風格的「媽祖路」。

嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島，進行環島「騎祐...
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島，進行環島「騎祐綠島」活動。記者羅紹平／攝影
分享
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島進行環島「騎祐綠...
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島進行環島「騎祐綠島」活動，綠島鄉長謝賢裕（二排左五）前往接駕。記者羅紹平／攝影
分享
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島為島上鄉民及漁船...
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島為島上鄉民及漁船祈福。。記者羅紹平／攝影
分享
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島，進行環島「騎祐...
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島，進行環島「騎祐綠島」活動。記者羅紹平／攝影
分享
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島為島上鄉民及漁船...
嘉義縣新港奉天宮工作人員與信眾300餘人，今天上午陪媽祖前往綠島為島上鄉民及漁船祈福。。記者羅紹平／攝影
分享

台東奉天宮媽祖

相關新聞

影／當年曾輟學的孩子 今天獲師界最高榮譽「師鐸獎」

2019-09-21 11:46

基隆市籃球區域性對抗賽激戰5日 各組成績出爐

2019-09-21 09:44

善款湧入1天溢滿缺口 解基隆家扶發不出獎助學金困境

2019-09-21 09:31

用聽的、摸的 App導覽 視障「看見」博物館

2019-09-20 23:49

花蓮新城建環保園 環署允協助

2019-09-20 23:38

美食新天地／阿公仔雞蛋糕 好吃的古早味

2019-09-20 23:26

訪日式宿舍群 體驗「守藝」課

2019-09-20 23:17

台東縣古蹟日活動 「北町私塾．貫六藝．守好藝」

2019-09-20 18:20

未核定即施工 宜蘭歷史建築鐵匠房遭裝鐵捲門

2019-09-20 16:53

北海岸國際風箏節 延1天改周日舉行

2019-09-20 14:35

影／林姿妙接棒開箱照 「躺著」行銷宜蘭米

2019-09-20 13:39

花蓮縣長徐榛蔚接力開箱 「鴨」箱寶內藏亮點

2019-09-20 11:32

兩年一度海洋文學獎 「鐵道巷的日子」奪下基隆獎

2019-09-20 11:24

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

國內首次也是唯一一次 全台最美公路路跑錯過不再辦

2019-09-21 08:10

挑戰最深地下車站！桃捷綠線動工 和台鐵共構挖逾40公尺

2019-09-20 14:16

雲林「風飛沙」紫爆 學校緊閉門窗上課

2019-09-20 14:34

影／林姿妙接棒開箱照 「躺著」行銷宜蘭米

2019-09-20 13:39

影／這座百年老隧道 中央官員見了都「驚豔」

2019-09-20 22:06

台南街頭藝術節今晚登場 台南郵便局重現沙卡里巴廣場

2019-09-20 21:38

趕緊申請 新竹市家電舊換新補助計畫即將額滿

2019-09-20 12:29

山區持續降雨基隆河水位上漲 員山子今年首次分洪

2019-09-20 22:09

金門發老兵召集令 邀軍友重回金門送隊徽與紀念酒

2019-09-20 17:17

蔡總統：桃捷與機捷結合 快速形成北北桃生活圈

2019-09-20 14:45

美濃私房夜景在這 觀景平台、登山步道重新打造

2019-09-20 14:21

台南秘境後花園 國家級水道博物館10月10日開幕

2019-09-20 15:36

「沒想到這麼紅」！ 屏東佳冬漁村裡的這一班超厲害

2019-09-21 10:36

新北身障者創作展生命熱情 中和美麗永安生活館展出

2019-09-20 21:37

109年度模範勞工選拔 新北市即日起受理報名

2019-09-20 16:00

挖深40米！桃捷綠線挑戰最深地下車站

2019-09-20 23:55

北市狗狗公車叫好不叫座？ 議員：滿意度高搭乘數卻很低

2019-09-20 18:47

家樂福二氧化碳濃度又超標 南港店、北投店接連出包

2019-09-20 17:00

半山夢工廠上梁 阿凡達生命樹將成觀光秘密武器

2019-09-20 13:07

本土劇用九柑仔店熱播 三代同堂音樂會明晚登場

2019-09-20 15:38

陪小英「開箱」社宅 鄭文燦喊話「每周公布體重」

2019-09-20 15:19

台南建物稱廟宇掛五星旗 市府確認違建半小時夷平

2019-09-20 12:25

談教育 韓國瑜指這2件事沒做到就不及格該打屁股

2019-09-20 17:15

柯文哲在市府遭「國師團」挾持？議員批：難道柯粉最大

2019-09-20 15:43

高市議會要準時開會散會 韓國瑜列席時間可縮短

2019-09-20 17:04

竹縣長訪人瑞慶重陽 百歲草藥公吐長壽秘密

2019-09-20 16:09

基隆客運787延駛壯觀里社區 平日46班假日42班次

2019-09-20 21:37

拆光！掛五星旗的台南「共產天后宮」 市府認定違建

2019-09-20 13:51

台南水道變身博物館 雙十開園

2019-09-20 23:57

國慶焰火24日晚上試放3分鐘 屏縣府：當天河濱公園管制

2019-09-20 14:19

眷村故事加美食 憲光二村讓你體驗八寶飯邊演邊吃

2019-09-21 07:30

中和再添1起本土屈公病 圓通寺登山步道也被納管制

2019-09-20 19:12

善款湧入1天溢滿缺口 解基隆家扶發不出獎助學金困境

2019-09-21 09:31

新店小城里長秀開箱照 網友驚還要幫抓蛇

2019-09-20 19:04

新北城鄉局辦危老建物攝影展 首獎像倩女幽魂蘭若寺

2019-09-20 16:10

柯文哲訪馬祖 笑問劉增應「現在只有我們是醫生嗎」？

2019-09-21 11:20

交通、消費黑暗期 桃園中正路店家憂放「工程假」

2019-09-21 00:04

美食新天地／金門「荳咖啡室」 手沖創意風味

2019-09-20 23:08

李永萍打造另類服務處 交流地方創生構想

2019-09-20 19:03

離島居民限定優惠來了！「買國外 +1元送國內」省很大

2019-09-21 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top