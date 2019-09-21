基隆市籃球區域性對抗賽激戰5日 各組成績出爐

2019-09-21 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「基隆市108年度基層運動選手訓練站籃球區域性對抗賽」國中組賽會共有國男甲組8隊、國男組7隊及國女組6支隊伍到基隆市同場競技。激戰5日成績出爐，國男甲組冠軍新北市光榮國中，國男乙組冠軍基隆市明德國中，國女組冠軍宜蘭復興國中。

基隆市府致力推動基層運動選手訓練站，已連續多年辦理籃球區域性對抗賽，今年更特別聘請專業防護員於場邊服務選手，讓選手無論是在賽前的貼紮保護、賽事中的碰撞受傷緊急處理、賽後的疲勞伸展諮詢，乃至於舊傷的復健課程協助，讓參賽小球員獲得運動傷害防護的保障。

今年國男甲組參賽隊伍，除基隆市設有體育班的銘傳國中與正濱國中之外，其他6隊皆為JHBL甲級參賽的熟面孔，實力不容小覷；銘傳男籃在以分組二之姿闖進最後四強，接下來的國中籃球乙級聯賽地區預賽，將成為各隊的頭疼隊伍，期待他們改寫隊史國中籃球聯賽(JHBL)乙級亞軍的紀錄。

國女組的比賽則由宜蘭復興國中一枝獨秀，陣中好手張聿嵐全面性的打法，已成為HBL女子組教頭們網羅的目標；另外桃園大成與北市景興也都藉此次比賽調整隊形，準備迎戰10月的資格賽。而本市的銘傳女籃和JHBL乙級前段班永和在此次比賽也都有不錯的表現。國男組晉級4強的隊伍則包含明德、建德、銘傳、成功4所國中。