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善款湧入1天溢滿缺口 解基隆家扶發不出獎助學金困境

2019-09-21 09:31聯合報 記者游明煌╱即時報導

國中小都已經開學，但基隆家扶中心所扶助的國中小獎助學金卻發不出來，因所需25萬元經費短缺20萬元，家扶認為可能大環境不景氣企業捐助緊縮，或者多日的選舉新聞稀釋了社會大眾的焦點，是服務54年來首次出現困境，19日希望外界伸援手。經報紙見刊後，不到1天就有近200民眾小額捐款愛心湧入，超過30萬元善款，補足缺口還有多，會全部用於給扶助學生獎助學金。

基隆家扶中心督導陳志銘說，新聞揭露後民眾回響熱烈，社會大眾非常有大愛，昨天下午2點左右已募集到約30萬元，多是小額捐款，有近200民眾，有鑑於專款專用，會全部用到獎助學金，如有剩餘會累積到下一次獎助學金發放。基隆家扶已在臉書公告該獎助學金的捐贈已足。

陳志銘說，還有多人致電關心獎助學金發放夠不夠要協助，前立委謝國樑也致電表示，如果有缺口要全補足，但因很多小額捐款獎助學金這部分已足夠，很感謝大家這麼幫忙，不到1天就讓缺口補足，大家真的都是愛心滿溢，家扶感謝大家的關心及支持，後續再請大家幫忙扶助的學生。

家扶中心每月發給扶助對象扶助金從1700到4千元不等，視家庭狀況協助，每學期開學會再發2千元獎助學金讓學童買開學用品、交班費等之用，減輕家庭的負擔，並讓學童也新文具可用，方便寫作業。因經費短缺延發，目前會盡快發給扶助學生。

靜靜（化名）就讀國小二年級，從小由高齡80歲祖母照顧至今，祖母平日除了接送靜靜上下學，還要通勤回家打掃家務。談到艱苦的生活，靜靜祖母說，生活雖然辛苦，但習慣就好了，只要孩子能安心讀書平安長大，他自己省吃儉用堅強點，總會克服許多困難。

家扶表示，就像這個扶助家庭的心聲，窮不能讓孩子失學保有未來競爭力，家扶希望透過大家發揮善的影響力，讓弱勢孩子知道，讓孩子在求學成長過程不感到孤單。

基隆家扶中心主任陳美君表示，基隆家扶在地服務54年來首次出現發不出助學金的窘境，社工們焦心如焚，家扶一路秉持的服務精神，在社區深耕、創新的專業工作，也需要社會大眾的善款呼應方能更周全，民眾可以一起參與捐獻助學金計畫。

善款湧入愛心1天溢滿缺口，解基隆家扶發不出獎助學金困境 。圖／基隆家扶中心提供
善款湧入愛心1天溢滿缺口，解基隆家扶發不出獎助學金困境 。圖／基隆家扶中心提供
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基隆家扶中心捐款

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