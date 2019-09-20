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台東縣古蹟日活動 「北町私塾．貫六藝．守好藝」

2019-09-20 18:20聯合報 記者潘欣中╱即時報導

呼應文化部「文化資產．遊於藝」主軸，台東縣政府文化處明後2天在台東市民權里日式建築文化園區第1期工程竣工的3棟建物，舉辦全國古蹟日─「北町私塾．貫六藝．守好藝」活動，由體驗課程、童玩製作、文化展覽、導覽解說及寫生比賽等主題，展示再造歷史現場的精神。

縣文化處說，「古蹟日」發源於法國巴黎，原意是宣導古蹟保存重要性，讓國民認識生活周遭的文化資產；2019歐洲遺產日核心概念為「穿越古今」訂主題名稱為「藝術與娛樂」，以全方位今昔對應活動向各年齡層宣揚藝術及娛樂文化，文資局響應國際古蹟日，年度主題理念為跨越古今、國人生活風貌呈現，回朔常民藝術與娛樂的生活型態及在地人才培育，以地方文化為底蘊，展現文資創生力量，將台灣本土文化、藝術、娛樂特色轉化後再現。

文化處說，台東市民權里日式建築文化園區是縣內現存最大的日式建築宿舍群，共計28棟，過去曾經是日本政府高級官員及學校教職員宿舍，故以此地作為背景象徵私塾，搭配體驗課程，令園區風華再現。課程包含：臺灣茶藝、客家擂茶、日式茶道、傳統詩創作、古箏、日本舞蹈、製作手縫書、多肉植物盆栽、乾燥花束、精油香氛、插畫等課程，廣受好評。

文化處說， 今年活動內容與過去截然不同，不僅能欣賞建築體現的歷史風華與藝術價值，同時感受空間承載的生活記憶與歷史厚度，期待藉活動彰顯文化資產的重要性及多元文化價值觀，進而讓民眾參與文化資產的保存與維護；2天活動皆有古早童玩可回憶童年，開放現場報名製作竹蜻蜓、樹枝鉛筆與草編蚱蜢、創意藺草編，會場並有台東市舊街及老建築照片展、出版品展示及歷史建築修復展。地點：台東市寶桑路404巷4、28、38號

台東縣政府文化處明後2天在台東市民權里日式建築文化園區第1期工程竣工的3棟建物，...
台東縣政府文化處明後2天在台東市民權里日式建築文化園區第1期工程竣工的3棟建物，舉辦全國古蹟日─「北町私塾．貫六藝．守好藝」活動。圖／台東縣政府提供
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日式建築台東文化資產

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