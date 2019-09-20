遊客台東南田海邊撿奇石 驚見漂來25塊海洛因毒磚

2019-09-20 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



有遊客今天下午1時在台東達仁鄉南田村海灘上撿拾著名的「西瓜石」時，意外發現有塊白色的磚型物在海上漂動，還有塊卡在礫石間，他好奇趨前一看竟有「雙獅牌海洛英磚」字樣，嚇得趕緊報警處理，台東警方到場封鎖現場，展開海陸同步搜尋，初步清點有25塊。

警方初步研判是毒品走私集團雇用的漁船趁著暗夜在附近海域丟包，計畫利用小船收貨接駁上岸，因強勁東北季風被大浪打上岸，警方目前持續搜尋中，並請鑑識人員到場查驗毒品。