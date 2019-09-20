宜蘭嚴選米王 冬山鄉馬啟亮奪冠

2019-09-20 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭稻田1萬1千公頃，產量7萬公噸，平均每公斤70元，縣政府與縣農會推動「嚴選優質米」計畫，舉辦競賽，今天冠軍出爐，宜蘭嚴選米王，由冬山鄉農會農民馬啟亮勇奪冠軍。

縣政府指出，宜蘭嚴選米競賽主要在打響宜蘭米知名度，持續推動「宜蘭嚴選」品牌，宜蘭縣農會舉辦宜蘭嚴選優質米競賽，輔導農民精進栽培技術、建立安全品牌形象、為消費者嚴格把關，積極推動認證標章，提升稻米品質，輔導農民安全用藥，行銷最優質、最安全、最美味的宜蘭米。

今年宜蘭嚴選優質米競賽今天在宜蘭縣農會3樓農民活動中心決賽，舉辦最後的官能評鑑階段，經過激烈競爭及評審委員們專業味蕾的品嚐後，選出了今年的宜蘭嚴選米王。

得獎者分別是冠軍冬山鄉農會馬啟亮、亞軍宜蘭市農會劉國順、季軍宜蘭市農會楊來本，優選宜蘭市農會劉文章、宜蘭市農會林文庚、五結鄉農會方福在、三星地區農會劉明全、三星地區農會吳和南，人氣獎則由五結鄉農會黃佳進獲得。