未核定即施工 宜蘭歷史建築鐵匠房遭裝鐵捲門

2019-09-20 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭幾米廣場北側有座台鐵的鐵匠房，有101年歷史，被登錄為歷史建築，宜蘭縣政府委託活化經營管理，卻發現得標廠商未經裝修核定，即先行動工，通道被封，木門上被裝上藍色電捲門，縣政府緊急制止，要求改善。

同時，是否損及歷史建築本體、所採用物件顏色是否與建築本體一致等，縣政府文化局近期將邀集文化資產專家學者現勘，審慎確認；對此，縣政府表示，得標廠商解釋是因不熟法令，已經停工且改善了。

宜蘭縣政府方宜蘭火車站南側、幾米廣場北側的「台鐵宜蘭工務段前舊鐵匠房」委託活化經營管理，希望提供遊客飲料、文創商品、旅遊諮詢等服務，委外4年，不過，發現得標廠商的施工計畫未經縣府文化局審查通過即進場施工。

縣政府表示，該場域的使用以活化歷史建築及服務遊客為出發點，並依採購法辦理，也符合歷史建築使用相關規定，此案後續將依合約規定處理，而得標廠商未經程序提送再利用計畫，即逕行施作，縣府已於9月18日制止，並告知該行為已違反相關程序規定，同時要求廠商於9月19日改善，後續將依合約規定辦理，並應依程序審查通過始可復工。

文化局表示，依據文化資產保存法相關規定，歷史建築的營運內容及裝修等再利用計畫，營運單位應先提送再利用計畫，經主管機關審查通過後，始可施作。

縣政府指出，縣內歷史建築，不論公有或私有，目前已逐步活化，例如舊主秘公館(九穀)、舊宜蘭監獄門廳(蘭城新月)等，不但讓歷史建築獲得保存，也提供相關功能服務大眾，更能澄清被列為歷史建築即不得使用的誤解，讓歷史建築後續獲得更好的保存機會。

「台鐵宜蘭工務段前舊鐵匠房」及其周邊鐵路歷史建築群，見證日治時期宜蘭交通事業的發展脈絡，文化局表示，該址於2004年登錄為歷史建築並保存迄今，該棟建物鄰近宜蘭火車站及觀光動能豐沛的幾米廣場，活化再利用條件甚佳，該址的活化再利用以結合周邊步行觀光、商業動能為主，同時兼顧歷史建築的活化彈性與公眾性，將可具體型塑文化資產，並營造當代都市兼容並蓄的風貌。