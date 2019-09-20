影／林姿妙接棒開箱照 「躺著」行銷宜蘭米

2019-09-20 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台東縣長饒慶鈴開箱文引熱潮，點名花木蘭（台東、花蓮、宜蘭）聯盟接棒，其中，宜蘭縣長林姿妙今天接棒，中午躺在縣農會廣場，以空拍機，拍起開箱照。

林姿妙的開箱照以行銷宜蘭米為主題，有古代農具、鋤頭與簑衣等，也有現代耕耘機、甚至運用空拍機播種或噴藥的機器，同時，還有一袋袋白米、包裝精美的宜蘭米等。

「這麼多年來，還是第一次躺著被拍照，很稀罕、很不一樣的體驗！」林姿妙這麼說。