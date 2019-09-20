兩年一度海洋文學獎 「鐵道巷的日子」奪下基隆獎

2019-09-20 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市海洋文學新增的評審獎如同「基隆獎」，一般組一名5萬元，學生組1名3萬元，吸引200件作品參賽。圖／本報系資料照 分享 facebook 基隆市從92年開始，每兩年舉辦一次的基隆市海洋文學獎，今年獎金名額都提高了，新增的評審獎如同「基隆獎」，希望用文學撐起這片海，吸引211件作品參賽，報名踴躍，「鐵道巷的日子」描寫北寧路31巷的漁民生活獲得評審青睞，拿下評審獎，獎金5萬元。

文化局指出，為鼓勵民眾參與文學創作，16年前開辦基隆市海洋文學獎，今年徵集新詩，小說，散文，還增加了最佳評審獎，從所有作品中挑出最強的作品，獎金5萬元；學生組3萬元，限基隆子弟或在基隆就讀的學生參賽，其他則不限，得獎名額共15名，獎金30萬元。

得獎名單今天揭曉，「最佳評審獎」由描寫基隆在地情景的作品得獎，一般組由曾元耀所寫的現代詩「鐵道巷的日子」得獎，他以優越的質感、豐富的意象描寫北寧路31巷的漁民生活獲得評審青睞。

學生組則由在地學子蕭丞喨所寫的散文「盤踞在山頭的一曲清歌」獲獎，這是以基隆為背景，作者書寫成長記憶，暢談公園、舊巷的款款細節，筆觸鮮活，溫暖而值得細品。

108年基隆海洋文學獎所有得獎名單如下：

曾元耀，鐵道巷的日子，評審獎一般組/50000元

蕭丞喨， 盤踞在山頭的一曲清歌，評審獎學生組/30000元

高自芬，雨港最老的書香，散文類首獎/30000元

林佳樺，漁火，散文類優勝/20000元

劉碧玲，海寫的故事，散文類佳作/10000元

蔡宜勳，小偷貓，小說類首獎/30000元

徐麗娟，行雲，小說類優勝/20000元

林奕寰，雨男，小說類佳作/10000元

蔡文騫，母親的海，現代詩類首獎/30000元

陳筱筠，夜行崁仔頂漁市場，現代詩優勝/20000元

張元任，白米甕砲台，現代詩佳作/10000元

楊語芸，悲意的漂流-午夜聽＜港都夜雨＞有感，現代詩佳作/10000元

田煥均，邀請函，現代詩佳作/10000元

林 宣，走過田寮河，現代詩佳作/10000元

黃崇睿，和平傳說，現代詩佳作/10000元