河岸自行車道基隆、新北一線之隔 張耿輝：天壤之別

2019-09-19 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市與新北市僅一線之隔卻是天壤之別？基隆市立委參選人張耿輝議員，會同基隆市政府人員一起到新北市觀摩基隆河沿岸自行車道及相關公共設施建置，張耿輝感嘆基隆市和新北市差很大，有如天壤之別。基市府則表示，針對基隆河周邊設施已提出串連、重整計畫，概估所需工程經費約5億元相當龐大，目前正積極向中央爭取經費補助以利計畫推展。

張耿輝表示，他昨天特別到新北市汐止區江長抽水站實地觀摩基隆河沿岸自行車道等相關建設，可以清楚看到新北市爭取利用基隆河沿岸閒置空間，甚至抽水站，串連自行車道並設置鐵馬驛站提供飲水、打氣設備、廁所、兒童遊具、籃球場等完善公共設施，和基隆市僅僅一線之隔卻是天壤之別。

張耿輝說，多年前他就曾在議會中提案建議在基隆河沿岸妥善規畫自行車道、鐵馬驛站、親水公園以及停車、公廁等公共設施，但時隔10多年仍然無進展，市長、立委都應該加把勁推動。

基隆市政府工務處河川水利科長洪延良表示，基隆市政府針對基隆河周邊設施已提出串連、重整計畫，概估所需工程經費約5億元相當龐大，目前正積極向中央爭取經費補助以利計畫推展。

針對新北和基隆間基隆河水岸空間的串連，包含步道、自行車道的部分，立委蔡適應在6月間曾與水利署第十河川局、基隆市政府溝通協調，在基隆河的部分，分段整理了碇內、過港、六堵的防汛步道，堵北靠近高速公路的部分，爭取到中央全額補助1350萬元進行河岸加固。

新北市在9月完成會汐止銜接七堵的自行車道因此在步道部分，基隆、汐止間可先行串連起來，通行無阻，但自行車部分，基隆端還要向中央爭取經費。