七星潭死亡綠蠵龜背甲畸型 海大專家：孵化時異常

2019-09-19 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



花蓮線七星潭四八高地前方海灘被人發現的死亡綠蠵龜，背甲側盾多出1對，中央盾也多出1片，屬於畸型龜。國內海龜研究專家、國立海洋大學海洋生物研究所教授程一駿說，造成畸型原因可能是孵化過程中濕度、溫度劇烈變化，但只要能活下來，與一般綠蠵龜沒什麼差別。

海巡署東部分署12岸巡隊昨天接獲報案電話，指在七星潭海灘發現死亡海龜。七星潭安檢所人員到場丈量海龜體長約150公分、寬90公分，拍照後提供海洋大學海龜救傷中心，研判為1級保育類綠蠵龜。

海大海龜救傷中心人員今天前往花蓮調查綠蠵龜死因，觀察外形發現正常綠蠵龜背甲應為4對側盾，5片中央盾，呈瓦片狀排列，不互相覆蓋，但這隻死亡綠蠵龜有5對側盾，6片中央盾，屬於畸型龜。

程一駿表示，綠蠵龜在孵化過程中，可能因濕度、溫度劇烈變化等因素畸型，造成背甲結構異常，應與環境汙染甚至核汙染無關，「沒什麼了不起」。背甲畸型綠蠵龜存活率與一般綠蠵龜差別不大，只要能活下來，成長過程也與正常綠蠵龜一樣。