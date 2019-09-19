親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

有大老向郭台銘要錢？趙少康爆：數目很大不正常

「吃到飽」退燒？首家五星級飯店退出Buffet競爭市場

七星潭死亡綠蠵龜背甲畸型 海大專家：孵化時異常

2019-09-19 17:47聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

花蓮線七星潭四八高地前方海灘被人發現的死亡綠蠵龜，背甲側盾多出1對，中央盾也多出1片，屬於畸型龜。國內海龜研究專家、國立海洋大學海洋生物研究所教授程一駿說，造成畸型原因可能是孵化過程中濕度、溫度劇烈變化，但只要能活下來，與一般綠蠵龜沒什麼差別。

海巡署東部分署12岸巡隊昨天接獲報案電話，指在七星潭海灘發現死亡海龜。七星潭安檢所人員到場丈量海龜體長約150公分、寬90公分，拍照後提供海洋大學海龜救傷中心，研判為1級保育類綠蠵龜。

海大海龜救傷中心人員今天前往花蓮調查綠蠵龜死因，觀察外形發現正常綠蠵龜背甲應為4對側盾，5片中央盾，呈瓦片狀排列，不互相覆蓋，但這隻死亡綠蠵龜有5對側盾，6片中央盾，屬於畸型龜。

程一駿表示，綠蠵龜在孵化過程中，可能因濕度、溫度劇烈變化等因素畸型，造成背甲結構異常，應與環境汙染甚至核汙染無關，「沒什麼了不起」。背甲畸型綠蠵龜存活率與一般綠蠵龜差別不大，只要能活下來，成長過程也與正常綠蠵龜一樣。

國內近年頻傳海龜擱淺死亡事件，程一駿說，這應與民眾熱心通報，以及海巡署將海龜死亡通報列為重點工作有關。早年海龜死亡較乏人聞問，現在民眾看見或岸巡人員發現都會通報處理。

花蘭縣七星潭四八高地前方海灘有一隻死亡的綠蠵龜，海巡署岸巡人員丈量體長約150公...
花蘭縣七星潭四八高地前方海灘有一隻死亡的綠蠵龜，海巡署岸巡人員丈量體長約150公分，寬90公分。圖／海巡署12岸巡隊提供
分享

綠蠵龜海龜海巡署

相關新聞

夜市抵用券台東僅1處可用 縣府力爭納入台東市四維夜市

2019-09-19 16:35

開箱照來了！羅東林管處森林救火戰備上圖

2019-09-19 16:07

基隆家扶54年首次發不出 國中小獎助學金恐開天窗

2019-09-19 15:58

少則1千多則2萬元 羅東每7人即有1人可得重陽禮金

2019-09-19 15:10

花蓮慈濟醫院引進深部腦刺激手術 治療巴金森氏症

2019-09-19 15:10

那年‧我們一起聽的老歌 台東群星演唱會星光熠熠

2019-09-19 15:10

半生投入救災 921救難英雄張鳳祈成慈濟「無語良師」

2019-09-19 15:07

羅東博愛醫院心肺復健 讓死亡率減25%

2019-09-19 15:02

全球裝備開箱照立委參選人跟風 另類宣傳照搶曝光

2019-09-19 13:12

校歌還可以怎麼唱？宜蘭下戰帖 邀師生改編校歌

2019-09-19 12:50

影／宜蘭國際音樂節 逛菜市場也能遇到美國爵士

2019-09-19 12:41

受邀參加客庄論壇 花蓮縣府推新南向包機

2019-09-19 11:51

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

宜蘭首座 河濱公園打造單車越野土坡場

2019-09-19 00:15

推台東好物 縣府與頂級超市合作

2019-09-18 23:57

基隆富貴市場須止漏 打掉4樓？先安全評估

2019-09-18 23:33

影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥

2019-09-18 19:34

影／蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印

2019-09-18 17:10

花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人

2019-09-18 14:46

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性

2019-09-18 16:01

影／宜蘭河畔打造首座單車越野場 跨越土坡障礙好刺激

2019-09-18 15:32
看更多

熱門文章

維護治安撂重話 韓國瑜：再發生撤換分局長

2019-09-19 16:41

桃園兩三天濃濃瓦斯味民眾憂心氣爆 公所火速要求換管

2019-09-19 12:19

網友淚推台中50元大杯芒果牛奶 老闆嘆：生意都被手搖店搶走

2019-09-19 10:47

曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59

影／台中懸日美景今天現身 人潮擠爆天橋

2019-09-18 20:20

基隆家扶54年首次發不出 國中小獎助學金恐開天窗

2019-09-19 15:58

影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥

2019-09-18 19:34

南投縣國姓驛站要搬家 老街旁廣場重建俄式建築

2019-09-19 07:39

台南雙層觀光巴士平日運量差 10月起營運將做調整

2019-09-19 13:01

疑挖到史前人骨 鵝鑾鼻賣場停工

2019-09-18 23:56

全球裝備開箱照立委參選人跟風 另類宣傳照搶曝光

2019-09-19 13:12

國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁

2019-09-18 23:48

少則1千多則2萬元 羅東每7人即有1人可得重陽禮金

2019-09-19 15:10

台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知

2019-09-18 23:46

《俗女養成記》台南菁寮爆紅 市府闢接駁車搶觀光財

2019-09-19 15:06

墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43

永和運動中心推優惠日 納入中和10里

2019-09-18 23:28

瘋開箱！救護車、氧氣瓶全登場 迷你醫護忙碌呈現

2019-09-19 15:23

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

公車未確實靠站 北市記點扣分

2019-09-19 00:02

高麗菜鱸魚虱目魚台灣鯛逾生產 農委會發布預警

2019-09-19 13:09

北市延壽國宅I區都更 協調不成將強拆

2019-09-18 23:35

清晨轄區寵物店被開槍 高雄一心所長下午遭調職

2019-09-19 18:07

留給死者最後尊嚴 埔鹽鄉慈善團體捐「大體帷幕」

2019-09-19 13:56

無人機歷史性首場術科考試 風力太強被迫「喊卡」

2019-09-18 23:41

壽豐捕到「大尾鱸鰻」 重達25斤

2019-09-19 00:10

韓國瑜下「撤換」通牒 前鎮分局長：全力破案為重

2019-09-19 18:18

屈公病陸續爆發 重災區新北國強嶺封鎖遭疑不周全

2019-09-19 10:37

翁章梁化身阿梁師帶美女民代教廚藝行銷農特產

2019-09-19 13:48

潘孟安示範「第1名縣長」開箱文！公文、夾腳拖全上陣 肚子有亮點

2019-09-19 16:03

佳里奇美醫成立氣切移除醫療團隊 協助28歲男氣切移除

2019-09-19 15:25

三芝廢營區活化要動工 市集結合鐵馬驛站

2019-09-18 19:35

宜蘭首座 河濱公園打造單車越野土坡場

2019-09-19 00:15

彰化送1萬長者運動智慧表 可測心跳、當計步器

2019-09-18 23:48

影／賽德克巴萊拍攝點神仙谷現「潑猴」 農業處派員擒獲

2019-09-19 16:53

國旅獎勵+好康 秋冬遊參山省很大

2019-09-18 23:16

叫便當要開電子發票？議員批徒增公務員困擾

2019-09-19 17:58

沒有高鐵只能靠智慧 屏警引進智慧系統改善塞車

2019-09-19 16:24

泡湯賞景吃美食 參山處行銷秋冬國旅補助

2019-09-18 21:18

柯家軍成北市府「違章」？議員要求看薪資、出缺勤紀錄

2019-09-19 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top