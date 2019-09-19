親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

有大老向郭台銘要錢？趙少康爆：數目很大不正常

「吃到飽」退燒？首家五星級飯店退出Buffet競爭市場

一凡廳凝識特展閉幕式 相約台東美學館

2019-09-19 17:48中央社 台東縣19日電

文化部所屬台東生活美學館持續3個月的「一凡廳–凝識特展」於22日閉幕，將由鋼琴家周美君及蔡福松所帶領的天空舞集、小提琴家蔡悅晨共同演出「心識覺舞展／巴哈的臉」。

一凡廳策展人周美君今天發布新聞稿指出，近3個月來，「一凡廳」從「子宮」的初始概念，延伸至「空的空間」，再到「進入空、墜入空、面對空、活化空」四道體驗，最後用「廳堂講藝」方式來活化空間。

在特展期間，策展單位邀請音樂家、醫師、藥師、牧師、心理諮商師、物理治療師與芳療師，共舉辦9場音樂會、6場講座、4場芳療體驗。參與活動的人潮如織，佳評如潮，更獲得許多藝文界朋友的熱烈回應。

另外，周美君也在特展期間首創12場星期日的「心靈環保日–獨享廳／一個人的聆賞經驗」，除體驗此次特展的核心概念「BACH經驗」外，也用這12週的身體力行，來呼應巴哈的12平均律，向巴哈致敬。

周美君表示，最遠的偏鄉，其實是大家的心靈社區。「一凡廳」，是一個與自己相遇的內在空間。閉幕式當天，她特邀小提琴家蔡悅晨合作演出「內心深處的鄉愁」，希望聽眾能踩踏著溫緩樂音的階梯，走進內心深處久違的心家，卸下面具，允許深層意識裡的陌生臉孔入戲。

特展閉幕式，也將與蔡福松所帶領的天空舞集聯手，合演一場「巴哈的臉」，讓大家看見自己的臉，自己的好，與自己擁抱，與靈魂共舞。

周美君指出，歡迎台東的鄉親在22日下午2時一起到台東生活美學館感受「一凡廳」的魔幻魅力。

台東子宮

相關新聞

夜市抵用券台東僅1處可用 縣府力爭納入台東市四維夜市

2019-09-19 16:35

開箱照來了！羅東林管處森林救火戰備上圖

2019-09-19 16:07

基隆家扶54年首次發不出 國中小獎助學金恐開天窗

2019-09-19 15:58

少則1千多則2萬元 羅東每7人即有1人可得重陽禮金

2019-09-19 15:10

花蓮慈濟醫院引進深部腦刺激手術 治療巴金森氏症

2019-09-19 15:10

那年‧我們一起聽的老歌 台東群星演唱會星光熠熠

2019-09-19 15:10

半生投入救災 921救難英雄張鳳祈成慈濟「無語良師」

2019-09-19 15:07

羅東博愛醫院心肺復健 讓死亡率減25%

2019-09-19 15:02

全球裝備開箱照立委參選人跟風 另類宣傳照搶曝光

2019-09-19 13:12

校歌還可以怎麼唱？宜蘭下戰帖 邀師生改編校歌

2019-09-19 12:50

影／宜蘭國際音樂節 逛菜市場也能遇到美國爵士

2019-09-19 12:41

受邀參加客庄論壇 花蓮縣府推新南向包機

2019-09-19 11:51

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

宜蘭首座 河濱公園打造單車越野土坡場

2019-09-19 00:15

推台東好物 縣府與頂級超市合作

2019-09-18 23:57

基隆富貴市場須止漏 打掉4樓？先安全評估

2019-09-18 23:33

影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥

2019-09-18 19:34

影／蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印

2019-09-18 17:10

花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人

2019-09-18 14:46

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性

2019-09-18 16:01

影／宜蘭河畔打造首座單車越野場 跨越土坡障礙好刺激

2019-09-18 15:32
看更多

熱門文章

維護治安撂重話 韓國瑜：再發生撤換分局長

2019-09-19 16:41

桃園兩三天濃濃瓦斯味民眾憂心氣爆 公所火速要求換管

2019-09-19 12:19

網友淚推台中50元大杯芒果牛奶 老闆嘆：生意都被手搖店搶走

2019-09-19 10:47

曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59

影／台中懸日美景今天現身 人潮擠爆天橋

2019-09-18 20:20

基隆家扶54年首次發不出 國中小獎助學金恐開天窗

2019-09-19 15:58

影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥

2019-09-18 19:34

南投縣國姓驛站要搬家 老街旁廣場重建俄式建築

2019-09-19 07:39

台南雙層觀光巴士平日運量差 10月起營運將做調整

2019-09-19 13:01

疑挖到史前人骨 鵝鑾鼻賣場停工

2019-09-18 23:56

全球裝備開箱照立委參選人跟風 另類宣傳照搶曝光

2019-09-19 13:12

國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁

2019-09-18 23:48

少則1千多則2萬元 羅東每7人即有1人可得重陽禮金

2019-09-19 15:10

台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知

2019-09-18 23:46

《俗女養成記》台南菁寮爆紅 市府闢接駁車搶觀光財

2019-09-19 15:06

墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43

永和運動中心推優惠日 納入中和10里

2019-09-18 23:28

瘋開箱！救護車、氧氣瓶全登場 迷你醫護忙碌呈現

2019-09-19 15:23

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

公車未確實靠站 北市記點扣分

2019-09-19 00:02

高麗菜鱸魚虱目魚台灣鯛逾生產 農委會發布預警

2019-09-19 13:09

北市延壽國宅I區都更 協調不成將強拆

2019-09-18 23:35

清晨轄區寵物店被開槍 高雄一心所長下午遭調職

2019-09-19 18:07

留給死者最後尊嚴 埔鹽鄉慈善團體捐「大體帷幕」

2019-09-19 13:56

無人機歷史性首場術科考試 風力太強被迫「喊卡」

2019-09-18 23:41

壽豐捕到「大尾鱸鰻」 重達25斤

2019-09-19 00:10

韓國瑜下「撤換」通牒 前鎮分局長：全力破案為重

2019-09-19 18:18

屈公病陸續爆發 重災區新北國強嶺封鎖遭疑不周全

2019-09-19 10:37

翁章梁化身阿梁師帶美女民代教廚藝行銷農特產

2019-09-19 13:48

潘孟安示範「第1名縣長」開箱文！公文、夾腳拖全上陣 肚子有亮點

2019-09-19 16:03

佳里奇美醫成立氣切移除醫療團隊 協助28歲男氣切移除

2019-09-19 15:25

三芝廢營區活化要動工 市集結合鐵馬驛站

2019-09-18 19:35

宜蘭首座 河濱公園打造單車越野土坡場

2019-09-19 00:15

彰化送1萬長者運動智慧表 可測心跳、當計步器

2019-09-18 23:48

影／賽德克巴萊拍攝點神仙谷現「潑猴」 農業處派員擒獲

2019-09-19 16:53

國旅獎勵+好康 秋冬遊參山省很大

2019-09-18 23:16

叫便當要開電子發票？議員批徒增公務員困擾

2019-09-19 17:58

沒有高鐵只能靠智慧 屏警引進智慧系統改善塞車

2019-09-19 16:24

泡湯賞景吃美食 參山處行銷秋冬國旅補助

2019-09-18 21:18

柯家軍成北市府「違章」？議員要求看薪資、出缺勤紀錄

2019-09-19 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top