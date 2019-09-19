一凡廳凝識特展閉幕式 相約台東美學館

2019-09-19 17:48 中央社 台東縣19日電



文化部所屬台東生活美學館持續3個月的「一凡廳–凝識特展」於22日閉幕，將由鋼琴家周美君及蔡福松所帶領的天空舞集、小提琴家蔡悅晨共同演出「心識覺舞展／巴哈的臉」。

一凡廳策展人周美君今天發布新聞稿指出，近3個月來，「一凡廳」從「子宮」的初始概念，延伸至「空的空間」，再到「進入空、墜入空、面對空、活化空」四道體驗，最後用「廳堂講藝」方式來活化空間。

在特展期間，策展單位邀請音樂家、醫師、藥師、牧師、心理諮商師、物理治療師與芳療師，共舉辦9場音樂會、6場講座、4場芳療體驗。參與活動的人潮如織，佳評如潮，更獲得許多藝文界朋友的熱烈回應。

另外，周美君也在特展期間首創12場星期日的「心靈環保日–獨享廳／一個人的聆賞經驗」，除體驗此次特展的核心概念「BACH經驗」外，也用這12週的身體力行，來呼應巴哈的12平均律，向巴哈致敬。

周美君表示，最遠的偏鄉，其實是大家的心靈社區。「一凡廳」，是一個與自己相遇的內在空間。閉幕式當天，她特邀小提琴家蔡悅晨合作演出「內心深處的鄉愁」，希望聽眾能踩踏著溫緩樂音的階梯，走進內心深處久違的心家，卸下面具，允許深層意識裡的陌生臉孔入戲。

特展閉幕式，也將與蔡福松所帶領的天空舞集聯手，合演一場「巴哈的臉」，讓大家看見自己的臉，自己的好，與自己擁抱，與靈魂共舞。

周美君指出，歡迎台東的鄉親在22日下午2時一起到台東生活美學館感受「一凡廳」的魔幻魅力。