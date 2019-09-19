基隆家扶54年首次發不出 國中小獎助學金恐開天窗

2019-09-19 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



國中小都已經開學了，基隆家扶中心所扶助的國中小獎助學金這學期恐怕要開天窗，要讓孩子安心向學的助學金尚缺20萬元。家扶認為可能大環境不景氣，或者多日的選舉新聞稀釋了社會大眾的焦點，希望各界伸援手。

基隆中心今年預計要發給200名國中小家扶兒童獎助學金，需要約25萬元的經費，但至今僅募得約5萬多元，仍有20多萬元的經費缺口。

靜靜（化名）就讀國小二年級，從小由高齡80歲祖母照顧至今，祖母平日除了接送靜靜上下學，還要通勤回家打掃家務。談到艱苦的生活，靜靜祖母說，生活雖然辛苦，但習慣就好了，只要孩子能安心讀書平安長大，他自己省吃儉用艱強點，總會克服許多困難。

家扶表示，就像這個扶助家庭的心聲，窮不能讓孩子失學保有未來競爭力，家扶希望透過大家發揮善的影響力，讓弱勢孩子知道，讓孩子在求學成長過程不感到孤單。

為何會出現這樣的缺口？家扶分析，政治動盪訊息紛亂，多日的選舉新聞稀釋了社會大眾的焦點與目光，亦或是整個社會經濟大環境的不景氣影響民眾緊縮捐款，但是孩子天天在成長教育的機會無法等待。