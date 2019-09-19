基隆家扶54年首次發不出 國中小獎助學金恐開天窗
國中小都已經開學了，基隆家扶中心所扶助的國中小獎助學金這學期恐怕要開天窗，要讓孩子安心向學的助學金尚缺20萬元。家扶認為可能大環境不景氣，或者多日的選舉新聞稀釋了社會大眾的焦點，希望各界伸援手。
基隆中心今年預計要發給200名國中小家扶兒童獎助學金，需要約25萬元的經費，但至今僅募得約5萬多元，仍有20多萬元的經費缺口。
靜靜（化名）就讀國小二年級，從小由高齡80歲祖母照顧至今，祖母平日除了接送靜靜上下學，還要通勤回家打掃家務。談到艱苦的生活，靜靜祖母說，生活雖然辛苦，但習慣就好了，只要孩子能安心讀書平安長大，他自己省吃儉用艱強點，總會克服許多困難。
家扶表示，就像這個扶助家庭的心聲，窮不能讓孩子失學保有未來競爭力，家扶希望透過大家發揮善的影響力，讓弱勢孩子知道，讓孩子在求學成長過程不感到孤單。
為何會出現這樣的缺口？家扶分析，政治動盪訊息紛亂，多日的選舉新聞稀釋了社會大眾的焦點與目光，亦或是整個社會經濟大環境的不景氣影響民眾緊縮捐款，但是孩子天天在成長教育的機會無法等待。
基隆家扶中心主任陳美君表示，基隆家扶在地服務54年來首次出現發不出助學金的窘境，社工們焦心如焚，家扶一路秉持的服務精神，在社區深耕、創新的專業工作，也需要社會大眾的善款呼應方能更周全，企盼各界用行動來回饋社會，落實「取之於社會，用之於社會」的價值，今日的善念種子將造就未來國家的強壯人才，讓社會的大愛造就大家的福報，讓我們在這片溫暖的土地一起努力出錢出力，「您的小銅板也可以立大功，邀請您一起參與捐獻助學金計畫」。捐款專線（02）24319000。
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