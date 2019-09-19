花蓮慈濟醫院引進深部腦刺激手術 治療巴金森氏症

2019-09-19 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮慈濟醫院引進治療大腦晶片，進行「指向性深腦刺激手術（DBS）」，用來治療巴金森氏症等動作障礙疾病，今年已經累積超過10例個案，目前僅有花蓮慈濟醫院在做此手術。今年8月該療法已納入健保，可嘉惠更多巴金森氏症病患。

30年前罹患巴金森氏症的64歲楊先生，2004年曾到花蓮慈院進行評估，但當時手術費用高昂，遲遲未能下定決心，等了15年後，終於等到手術納入健保給付。楊先生說，自己從事電器相關工作，一開始發病時，左手顫抖到無法鎖螺絲，對生活造成很大困擾。

指向性深腦刺激手術原本約130萬元上下，現在全納入健保後，在沒有其他慈善機構補助的情況下，病人只需要負擔不到20萬元。在花蓮慈濟醫院神經功能科主任陳新源與醫療團隊努力下，楊先生正在接受手術前評估，希望能藉由DBS手術重拾健康。

陳新源表示，人的大腦是很精密的組織，傳統DBS晶片放進大腦後，會持續對周圍的腦組織進行放電；二代晶片更進化，在放電時還可選擇方向，讓放電治療更加精準，不但手術精準度及效果更佳，還有病人安全性也提升。

陳新源說，從臨床治療成果來看，指向性電極可讓放電量更小，又能有效減少藥量、減少副作用，延長電池壽命。目前統計接受指向性DBS手術的病人，平均可減少近四成藥量；且二代晶片組的線材更細，延展性更好，減少病人在植入後的異物感。

二代晶片可用新一代無線遙控的調控模組，設定有醫護調控與病人自我調控兩種程式，透過平板或配對的手持智慧裝置，就可輕鬆了解晶片運作情況。此外還設置有低電量提醒，避免突發狀況發生。