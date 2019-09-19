少則1千多則2萬元 羅東每7人即有1人可得重陽禮金

2019-09-19 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣羅東鎮公所關懷長者，發送重陽禮金給65歲以上鎮民，以今年（108年）6月30日前設籍羅東鎮為基準，65到79歲1千元，80到89歲發給2千元，90到99歲致贈6600元禮金，百歲人瑞致贈2萬元禮金及豬腳麵線。

羅東鎮長吳秋齡今天就親訪百歲人瑞，送禮賀節。