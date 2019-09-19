少則1千多則2萬元 羅東每7人即有1人可得重陽禮金

相關新聞
開箱照來了！羅東林管處森林救火戰備上圖2019-09-19 16:07
基隆家扶54年首次發不出 國中小獎助學金恐開天窗2019-09-19 15:58
花蓮慈濟醫院引進深部腦刺激手術 治療巴金森氏症2019-09-19 15:10
那年‧我們一起聽的老歌 台東群星演唱會星光熠熠2019-09-19 15:10
半生投入救災 921救難英雄張鳳祈成慈濟「無語良師」2019-09-19 15:07
羅東博愛醫院心肺復健 讓死亡率減25%2019-09-19 15:02
全球裝備開箱照立委參選人跟風 另類宣傳照搶曝光2019-09-19 13:12
校歌還可以怎麼唱？宜蘭下戰帖 邀師生改編校歌2019-09-19 12:50
影／宜蘭國際音樂節 逛菜市場也能遇到美國爵士2019-09-19 12:41
受邀參加客庄論壇 花蓮縣府推新南向包機2019-09-19 11:51
擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好2019-09-19 11:22
宜蘭首座 河濱公園打造單車越野土坡場2019-09-19 00:15
推台東好物 縣府與頂級超市合作2019-09-18 23:57
基隆富貴市場須止漏 打掉4樓？先安全評估2019-09-18 23:33
影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥2019-09-18 19:34
影／蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印2019-09-18 17:10
花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人2019-09-18 14:46
台東縣政府與頂級超市合作 未來台東好物可能進攻香港2019-09-18 11:54
花蓮車站第二期完工 新出口票閘明日啟用2019-09-18 11:35
聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯2018-11-07 12:00
基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！2018-10-30 12:00
基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性2019-09-18 16:01
影／宜蘭河畔打造首座單車越野場 跨越土坡障礙好刺激2019-09-18 15:32
熱門文章
影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建2019-09-18 17:45
綠鬣蜥換老鷹紅豆 屏東縣2個月捕捉1317隻2019-09-18 17:29
【重磅快評】大港不會被打敗？檢警挺得住總統的關切嗎2019-09-18 17:57
網友淚推台中50元大杯芒果牛奶 老闆嘆：生意都被手搖店搶走2019-09-19 10:47
曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬2019-09-19 07:59
永和國民運動中心優惠納鄰近中和10里 估4萬里民受惠2019-09-18 18:44
影／台中懸日美景今天現身 人潮擠爆天橋2019-09-18 20:20
竹縣首座公共托育家園在縣府內 今起歡迎家長來登記2019-09-18 17:35
桃園航空城區段徵收第一步 居民：應照顧弱勢小地主2019-09-18 18:01
桃園兩三天濃濃瓦斯味民眾憂心氣爆 公所火速要求換管2019-09-19 12:19
影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥2019-09-18 19:34
南投縣國姓驛站要搬家 老街旁廣場重建俄式建築2019-09-19 07:39
國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁2019-09-18 23:48
再開砲！台南市政府未編列義消協勤費 議長向義消致歉2019-09-18 16:37
疑挖到史前人骨 鵝鑾鼻賣場停工2019-09-18 23:56
全球裝備開箱照立委參選人跟風 另類宣傳照搶曝光2019-09-19 13:12
永和運動中心推優惠日 納入中和10里2019-09-18 23:28
橋不只是橋 故宮南院新地景藝術競圖首獎鄒橋明年施工2019-09-18 17:00
台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知2019-09-18 23:46
擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好2019-09-19 11:22
影／台鐵票務中心 全台各站紙本車票誕生地2019-09-18 16:58
墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣2019-09-19 09:43
影／蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印2019-09-18 17:10
公車未確實靠站 北市記點扣分2019-09-19 00:02
無人機歷史性首場術科考試 風力太強被迫「喊卡」2019-09-18 23:41
台南雙層觀光巴士平日運量差 10月起營運將做調整2019-09-19 13:01
陸客來台少 台中市原住民議員：對原民經濟衝擊尤大2019-09-18 17:58
高麗菜鱸魚虱目魚台灣鯛逾生產 農委會發布預警2019-09-19 13:09
影／幸福農村的樣貌 麻豆農會：在地食材料理老少共食2019-09-18 16:58
壽豐捕到「大尾鱸鰻」 重達25斤2019-09-19 00:10
屈公病陸續爆發 重災區新北國強嶺封鎖遭疑不周全2019-09-19 10:37
北市延壽國宅I區都更 協調不成將強拆2019-09-18 23:35
三芝廢營區活化要動工 市集結合鐵馬驛站2019-09-18 19:35
彰化送1萬長者運動智慧表 可測心跳、當計步器2019-09-18 23:48
《俗女養成記》台南菁寮爆紅 市府闢接駁車搶觀光財2019-09-19 15:06
衝刺兒少專戶開戶率 桃市擬加發500元開戶禮券2019-09-18 16:34
少則1千多則2萬元 羅東每7人即有1人可得重陽禮金2019-09-19 15:10
國旅獎勵+好康 秋冬遊參山省很大2019-09-18 23:16
留給死者最後尊嚴 埔鹽鄉慈善團體捐「大體帷幕」2019-09-19 13:56
泡湯賞景吃美食 參山處行銷秋冬國旅補助2019-09-18 21:18
留言