半生投入救災 921救難英雄張鳳祈成慈濟「無語良師」

2019-09-19 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮慈濟大學9月醫學生模擬手術課程今天展開，曾投入921、復興空難救災的救難英雄張鳳祈，是8位「無語良師」之一，他生前投入多個重大災難現場救災工作，也是慈濟志工，雖因病往生，也無私把身體捐出來，奉獻給醫學教育。

無語良師是慈濟基金會對於將遺體全身捐贈者的敬稱。慈濟大學這次的模擬手術課程從今天起到23日，有鐘祥譽、李秋蘭、陳舜政、黃久雄、蘇一聲、洪秀梅、張鳳祈、林吉宏等8位無語良師協助醫學教育，今天啟用典禮，由靜思精舍常住師父誦經祝福，醫學系主任陳宗鷹感念家屬成全，也提醒學生不要辜負無語良師們，要努力、認真學習。

慈濟大學表示，家住台北市的張鳳祈經營五金行，與慈濟結緣很早，也長年投入救災工作，是台北市救難協會的成員，許多重大災害場合，都看得到他出生入死救人的身影。20年前的921大地震，他第一時間衝到倒塌的東星大樓，投入救難中；4年前台北市的復興空難，造成43人死亡，張鳳祈搭乘救生艇協助遺體上岸，還幫許多傷者送醫急救。

急公好義的張鳳祈與妻子沈碧霞都是慈濟人，921過後，慈濟援助學校有51所，張鳳祈夫妻清晨3點摸黑起床，搭4點05分發車的遊覽車，從台北到南投當志工，包括扛鋼筋、水泥、鋪連鎖磚、煮飯都要做，晚上再搭遊覽車回台北，夫妻倆和全台許多慈濟人接力重建災區，兩人也為慈濟做環保資源回收長達20多年。