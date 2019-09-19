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羅東博愛醫院心肺復健 讓死亡率減25%

2019-09-19 15:02聯合報 記者羅建旺╱即時報導

羅東博愛醫院配合9月29日世界心臟日，舉辦護心月活動，在住院大樓一樓布置「護心主題牆」，呼籲民眾重視心臟健康，今天（19日）並舉辦心衰竭病友會，拉近醫病距離，相約承諾護心。

同時，院方結合院內資源成立心衰竭照護團隊，協助超過200例心衰竭個案重拾「心」生，團隊成員包含醫師、物理治療師、營養師、藥師與個管師，為心衰竭的病人量身打造專屬的「運動復健」處方箋，降低病人心衰竭再發作的機率。

復健醫學科葉書銘醫師表示，心肺復健能減少約25%的死亡率並改善病人的生活品質，幫助病人重回自在生活。

博愛醫院心臟血管中心特別在病房設置心肺復健設備，讓心臟衰竭的病人在出院前就開始做心肺復健的治療，出院後才能延續完整的復健治療計劃，得到最好的心臟功能改善的效果。

羅東博愛醫院指出，心血管疾病是威脅人類生命健康的頭號殺手，根據世界心臟聯盟統計，每年有超過1790萬人死於心血管疾病，今年（2019）世界心臟聯盟將929世界心臟日主題訂為「Be a heart hero， Make a heart promise」，希望全民一同作出護心承諾，成為彼此的護心英雄。

羅東博愛醫院心臟血管中心響應主題，除了規劃一連串的心臟健康講座外，也推出「重拾你的自在生活」宣導短片，更發起「護心接力」運動，邀請民眾來到本院住院大樓一樓大廳的護心主題牆前合影，許下屬於自己的護心承諾並盡力落實。

院方表示，在心血管疾病中，心衰竭尤需重視。心臟衰竭即俗稱的心臟無力，一旦病發，即有生命危險，其發生的原因包含：缺血性心臟病、心肌病變、高血壓、瓣膜性心臟病，其他肇因如藥物、毒素，或是甲狀腺亢進，也可能造成心臟衰竭。患者需長期照護、密切追蹤，否則將嚴重影響生活品質。

心衰竭病友今天同聚一堂，分享與疾病共存的養生方法。

75歲林先生說，自己因心衰竭住院多次，每次即便因病情回穩而出院，出院後仍容易感到喘與虛弱，無法正常活動，甚至無法平躺入睡，直到近期接受博愛心衰竭照護團隊的治療與照顧，一步步慢慢調整、增加「運動」處方，才終於改善不適感，生活重新步入正軌。

心臟血管內科主任許育誠表示，全台灣目前除了醫學中心外，較少區域醫院有心衰竭的心肺復健項目；宜蘭縣老年人口比例高，尤需重視心衰竭問題。

羅東博愛醫院心衰竭照護團隊多年來已協助超過200例心衰竭個案逐步恢復健康。圖／羅...
羅東博愛醫院心衰竭照護團隊多年來已協助超過200例心衰竭個案逐步恢復健康。圖／羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院9月舉辦護心月活動，醫護人員在護心牆前邀請民眾一同重視心臟健。圖／羅...
羅東博愛醫院9月舉辦護心月活動，醫護人員在護心牆前邀請民眾一同重視心臟健。圖／羅東博愛醫院提供
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復健羅東心血管疾病

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