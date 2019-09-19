校歌還可以怎麼唱？宜蘭下戰帖 邀師生改編校歌

2019-09-19 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府文化局中興文創園區新創舉，舉辦第3屆「影像興樂園」，推出大受好評的「動畫體驗坊」、「紀錄片學堂」、「微電影學堂」等課程外，今年更首次舉辦的校歌創意MV徵件競賽。

校歌創意MV徵件競賽起因是，之前宜蘭地區高中學子曾因「14校聯合舞展」精采影片造成網路話題，因此開辦首場「我的青春、我發聲」校歌創意MV徵件競賽，廣邀宜蘭地區在學的國小師生以及國高中職學生，發揮創意，將學校校歌重新改編、拍攝創意MV。

宜蘭縣政府指出，2019影像興樂園由文化局主辦、台北市紀錄片工會策畫，每項課程皆邀請屢獲獎項肯定並對教學有熱情講師與導演至宜蘭授課，兩年來已挖掘出不少優秀的作品及人才。

今年影像興樂園本週末（9月21日至22日）將在宜蘭文化中心及中興文創園區舉辦兩場競賽說明會，並在下個月（10月）規畫兩場「練功坊」免費課程，提供基礎影像課程，鼓勵學生運用身邊唾手可得的器材，挑戰呈現屬於宜蘭學子的影像風格，歡迎國小、國中、高中職學生朋友揪團參加，一起留下美好回憶。

相關活動詳情可上「影像興樂園(https://www.facebook.com/HSINema/)」或宜蘭中興文創園區(https://www.facebook.com/ChungHsingCulturalAndCreativePark/)粉絲專頁查詢。

「我的青春、我發聲」校歌創意MV徵件競賽說明會，9/21(六) 14:00-15:30 宜蘭文化中心2樓演講廳(宜蘭市復興路二段101號)；9/22(日) 14:00-15:30 宜蘭中興文創園區興創館(宜蘭縣五結鄉中正路二段6-8號)。