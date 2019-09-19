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影／宜蘭國際音樂節 逛菜市場也能遇到美國爵士

2019-09-19 12:41聯合報 記者羅建旺╱即時報導

2019丟丟銅蘭城國際音樂節下月16日到20日登場，超過10個國家，近百位音樂家，遠渡重洋，在宜蘭獻上國際級的音樂饗宴。

宜蘭市長江聰淵今天更宣布，國際音樂節今年與青年創業結合，讓12個國外團隊在宜蘭Store Stay，外國藝術家進駐宜蘭在地商家表演交流。

因這樣的結合，藝術總監李建興就表示，會發現其超乎想像的趣味性，遊客或市民會在買菜時遇見美國爵士樂團，在商家碰到蒙古長調，去攀岩館碰到西班牙樂團，國際團隊會會在釣蝦場和觀眾互動，樂手在中藥行體驗傳統藥材，到漁港體驗魚市場，或在咖啡館和市民閒話家常，處處有音樂，場場有是驚喜。

今天音樂會前奏，在宜蘭市幸福轉運站，由日本音樂家東風平高根和台灣演奏家劉佳盈和林曉珊，演奏旅行風情樂曲，東風平高根的三線樂，有著濃濃沖繩味，馬上讓聽眾有如徜徉在藍天碧海沙灘，有著旅行心情愉悅。

江聰淵表示，國際音樂節會有更多來自不同國度的表演團隊參與盛會，包括波蘭、俄羅斯、墨西哥、日本、菲律賓、香港、蒙古國、泰國、西班牙、印尼、美國等國，並與台灣的表演團隊聯袂演出，讓市民將有機會在宜蘭悠活的旅行中遇見來自世界各地的表演藝術家，在宜蘭舊城地圖裡，尋訪充滿活力創意的青創小店，並在最有溫度的青創小店中，留下最美的宜蘭印象。

李建興指出，丟丟銅蘭城國際音樂節已邁向第5年，每年都有為了更深入的文化交流，今年邀請宜蘭市創新育成中心的青年創業家們共襄盛舉，首創「宜蘭青旅行地圖」，希望激化出不同的創意和火花，讓丟丟銅的樂音在展演場外持續悠揚，「青」旅行地圖這樣的概念，是今年國際音樂節的一個重要創舉，讓國際藝術文化的能量，和青創產業的活力相乘，激發出無限可能的創意能量。

「宜蘭青旅行地圖」即是結合音樂會與輕旅行的地圖，遊客按圖索驥體驗特色商店與聽音樂，其中，10月17日13:30-19:30為「來宜蘭迺菜市場vs美國/蒙哥馬利爵士樂團」，「宜蘭花苑與舊書櫃vs香港/竹韻小集」，「虎咖啡vs印尼/峇度萬樂團」，「康成食品vs俄羅斯/齊夫拉鋼琴二重奏」。

10月18日13:30-19:30「藏酒酒莊vs墨西哥/拉卡翠娜樂團」、「蘭楊蟹莊vs日本/東風平炎舞」、「宜蘭攀岩館vs西班牙/桑蒂斯特班樂團」、「宜蘭人故事館vs泰國/農塔布里傳統舞團」。

10月19日13:30-19:30「兔子迷宮vs菲律賓/諾瓦合唱團」、「騎士穀堡與文化花市vs波蘭/波米亞諾夫斯基樂團」、「廣生藥房vs美國/阿寇瑪三重奏」、「Rebirth巧克力vs蒙古/江格爾樂團」。

2019丟丟銅蘭城國際音樂節下個月16日到20日登場，今天音樂會前奏，由日本音樂...
2019丟丟銅蘭城國際音樂節下個月16日到20日登場，今天音樂會前奏，由日本音樂家東風平高根演奏旅行風情樂曲。記者羅建旺／攝影
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2019丟丟銅蘭城國際音樂節下個月16日到20日登場，超過10個國家，近百位音樂...
2019丟丟銅蘭城國際音樂節下個月16日到20日登場，超過10個國家，近百位音樂家，遠渡重洋，在宜蘭獻上國際級的音樂饗宴，今天音樂會前奏，由日本音樂家東風平高根和台灣演奏家劉佳盈和林曉珊，演奏旅行風情樂曲。記者羅建旺／攝影
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藝術總監李建興指出，丟丟銅蘭城國際音樂節已邁向第5年，每年都有為了更深入的文化交...
藝術總監李建興指出，丟丟銅蘭城國際音樂節已邁向第5年，每年都有為了更深入的文化交流，今年邀請宜蘭市創新育成中心的青年創業家們共襄盛舉，首創「宜蘭青旅行地圖」。記者羅建旺／攝影
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宜蘭市長江聰淵今天宣布，國際音樂節今年與青年創業結合，讓12個國外團隊在宜蘭St...
宜蘭市長江聰淵今天宣布，國際音樂節今年與青年創業結合，讓12個國外團隊在宜蘭Store Stay，外國藝術家進駐宜蘭在地商家表演交流。記者羅建旺／攝影
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2019丟丟銅蘭城國際音樂節下個月16日到20日登場，超過10個國家，近百位音樂...
2019丟丟銅蘭城國際音樂節下個月16日到20日登場，超過10個國家，近百位音樂家，遠渡重洋，在宜蘭獻上國際級的音樂饗宴。記者羅建旺／攝影
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