親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

921廿周年／5個耐震檢測項目 檢視你家房屋安全

暗黑版扭蛋上線！6旬翁砸300萬 只為心愛的那個「她」

受邀參加客庄論壇 花蓮縣府推新南向包機

2019-09-19 11:51聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

繼花蓮可直飛韓國後，花蓮縣政府因受邀參加在柬埔寨金邊舉行的客家懇親會、台灣客庄觀光論壇活動，花蓮旅行社業者申請10月26日、11月8日金邊-花蓮-吳哥窟直飛來回五日包機行程，現已通過，盼能帶來花蓮與柬埔寨的觀光契機。

花蓮縣政府受邀參加10月29日在柬埔寨金邊舉行的「亞洲台灣客家聯合總會2019懇親大會暨第三、四屆總會長交接典禮」及「新南向台灣客庄369觀光產業論壇」活動，由花蓮縣府客家事務處籌畫，希望藉此次海外客家鄉親交流，將台灣客庄客家文化行銷到國際。

花蓮縣長徐榛蔚指出，用包機直航方式，由花蓮直飛柬埔寨，將花蓮客家鄉親的純樸生活及傳統客庄建築，與亞洲客家族群相結合。同時介紹花蓮秀麗的太平洋風光、專業觀光醫療服務品質及有機農業技術、石材加工技術，並參訪柬埔寨的綠色城市建設與該國民間企業領袖會見，將花蓮魅力行銷到東南亞國家。

促成此次包機直航的明利旅行社董事長許兆麟表示，正值觀光景氣低迷之際，得知花蓮縣府客家處籌畫前往柬埔寨金邊參加客家總會消息後，即接洽柬埔寨當地觀光業者與相關航空公司，以包機直飛方式飛往兩地；儘管360個機位要先由旅行社買單，仍要大力推動觀光熱潮。

此次包機是採天空吳哥航空公司A320飛機，每班機共178個座位，共有2梯次，10月26日至10月30日及11月8日至11月12日。竭誠歡迎各界及鄉親共同參與，再次提升花蓮國際能見度。

相關旅遊行程細節請逕洽明利旅行社，電話03-8466898或花蓮各大旅行社。

花蓮縣府因受邀參加在柬埔寨金邊舉行的客家懇親會、台灣客庄觀光論壇活動，申請10月...
花蓮縣府因受邀參加在柬埔寨金邊舉行的客家懇親會、台灣客庄觀光論壇活動，申請10月26日、11月8日金邊-花蓮-吳哥窟直飛包機，盼能帶來花蓮與柬埔寨的觀光契機。記者王思慧／攝影
分享
明利旅行社董事長許兆麟表示，得知花蓮縣府客家處籌畫前往柬埔寨金邊參加客家總會消息...
明利旅行社董事長許兆麟表示，得知花蓮縣府客家處籌畫前往柬埔寨金邊參加客家總會消息後，促成包機直飛方式飛往兩地，儘管360個機位要先由旅行社買單，仍要大力推動觀光。記者王思慧／攝影
分享
花蓮旅行社業者申請10月26日、11月8日金邊-花蓮-吳哥窟直飛來回五日包機行程...
花蓮旅行社業者申請10月26日、11月8日金邊-花蓮-吳哥窟直飛來回五日包機行程，現已通過，盼能帶來花蓮與柬埔寨的觀光契機。圖／報系資料照
分享

柬埔寨旅行社徐榛蔚

相關新聞

校歌還可以怎麼唱？宜蘭下戰帖 邀師生改編校歌

2019-09-19 12:50

影／宜蘭國際音樂節 逛菜市場也能遇到美國爵士

2019-09-19 12:41

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

宜蘭首座 河濱公園打造單車越野土坡場

2019-09-19 00:15

推台東好物 縣府與頂級超市合作

2019-09-18 23:57

基隆富貴市場須止漏 打掉4樓？先安全評估

2019-09-18 23:33

影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥

2019-09-18 19:34

影／蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印

2019-09-18 17:10

花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人

2019-09-18 14:46

台東縣政府與頂級超市合作 未來台東好物可能進攻香港

2019-09-18 11:54

花蓮車站第二期完工 新出口票閘明日啟用

2019-09-18 11:35

基隆仙洞巖要重現納涼屋 再享冰涼彈珠汽水與挫冰

2019-09-18 10:05

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性

2019-09-18 16:01

影／宜蘭河畔打造首座單車越野場 跨越土坡障礙好刺激

2019-09-18 15:32
看更多

熱門文章

影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建

2019-09-18 17:45

5年踏遍22所偏鄉小校拍畢業照 周盟欽走了

2019-09-18 15:58

綠鬣蜥換老鷹紅豆 屏東縣2個月捕捉1317隻

2019-09-18 17:29

南彰化有線電視一家獨大？ 立委洪宗熠：看多少繳多少

2019-09-18 14:27

【重磅快評】大港不會被打敗？檢警挺得住總統的關切嗎

2019-09-18 17:57

影／搶先看！台南六甲彩繪稻田 國慶連假觀景台開放

2019-09-18 14:54

雲林拱範宮鎮殿媽祖「粉面」惹議 廟方：擲筊7柸獲媽祖同意

2019-09-18 13:12

網友淚推台中50元大杯芒果牛奶 老闆嘆：生意都被手搖店搶走

2019-09-19 10:47

曾被緝毒犬退訓的拉拉Colin 搖身成變國際搜救犬

2019-09-19 07:59

花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人

2019-09-18 14:46

桃園航空城區段徵收第一步 居民：應照顧弱勢小地主

2019-09-18 18:01

竹縣首座公共托育家園在縣府內 今起歡迎家長來登記

2019-09-18 17:35

永和國民運動中心優惠納鄰近中和10里 估4萬里民受惠

2019-09-18 18:44

影／台中懸日美景今天現身 人潮擠爆天橋

2019-09-18 20:20

影／20「老兵」重返馬祖勾回憶 林右昌帶吉古拉探視阿兵哥

2019-09-18 19:34

基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性

2019-09-18 16:01

嘉義「萬鷺朝鳳」換隊型 鳥友看了超驚嘆

2019-09-18 13:54

再開砲！台南市政府未編列義消協勤費 議長向義消致歉

2019-09-18 16:37

國慶焰火在屏東 300遊覽車接駁

2019-09-18 23:48

南投縣國姓驛站要搬家 老街旁廣場重建俄式建築

2019-09-19 07:39

影／蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印

2019-09-18 17:10

永和運動中心推優惠日 納入中和10里

2019-09-18 23:28

影／台鐵票務中心 全台各站紙本車票誕生地

2019-09-18 16:58

台中路平專案重劃標線 路邊停車格變小了

2019-09-18 16:02

無人機歷史性首場術科考試 風力太強被迫「喊卡」

2019-09-18 23:41

陸客來台少 台中市原住民議員：對原民經濟衝擊尤大

2019-09-18 17:58

影／出國忘記關水閥害2貓被淹 網友：鏟屎官慘了

2019-09-18 16:03

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22

女議員指大港開唱規避採購法 高市：依法補助

2019-09-18 14:45

影／幸福農村的樣貌 麻豆農會：在地食材料理老少共食

2019-09-18 16:58

台大醫雲林分院阿波羅計畫監測 雲林近七成老人衰弱

2019-09-18 14:47

公車未確實靠站 北市記點扣分

2019-09-19 00:02

橋不只是橋 故宮南院新地景藝術競圖首獎鄒橋明年施工

2019-09-18 17:00

墾丁「秋天不吶喊音樂節」 歌手楊丞琳、萬芳等上陣

2019-09-19 09:43

台南街頭藝術節周五至周日登場 交管懶人包報你知

2019-09-18 23:46

三芝廢營區活化要動工 市集結合鐵馬驛站

2019-09-18 19:35

壽豐捕到「大尾鱸鰻」 重達25斤

2019-09-19 00:10

長照職缺炙手可熱 明新北中和徵才

2019-09-18 15:14

屈公病陸續爆發 重災區新北國強嶺封鎖遭疑不周全

2019-09-19 10:37

衝刺兒少專戶開戶率 桃市擬加發500元開戶禮券

2019-09-18 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top