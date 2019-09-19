受邀參加客庄論壇 花蓮縣府推新南向包機

2019-09-19 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



繼花蓮可直飛韓國後，花蓮縣政府因受邀參加在柬埔寨金邊舉行的客家懇親會、台灣客庄觀光論壇活動，花蓮旅行社業者申請10月26日、11月8日金邊-花蓮-吳哥窟直飛來回五日包機行程，現已通過，盼能帶來花蓮與柬埔寨的觀光契機。

花蓮縣政府受邀參加10月29日在柬埔寨金邊舉行的「亞洲台灣客家聯合總會2019懇親大會暨第三、四屆總會長交接典禮」及「新南向台灣客庄369觀光產業論壇」活動，由花蓮縣府客家事務處籌畫，希望藉此次海外客家鄉親交流，將台灣客庄客家文化行銷到國際。

花蓮縣長徐榛蔚指出，用包機直航方式，由花蓮直飛柬埔寨，將花蓮客家鄉親的純樸生活及傳統客庄建築，與亞洲客家族群相結合。同時介紹花蓮秀麗的太平洋風光、專業觀光醫療服務品質及有機農業技術、石材加工技術，並參訪柬埔寨的綠色城市建設與該國民間企業領袖會見，將花蓮魅力行銷到東南亞國家。

促成此次包機直航的明利旅行社董事長許兆麟表示，正值觀光景氣低迷之際，得知花蓮縣府客家處籌畫前往柬埔寨金邊參加客家總會消息後，即接洽柬埔寨當地觀光業者與相關航空公司，以包機直飛方式飛往兩地；儘管360個機位要先由旅行社買單，仍要大力推動觀光熱潮。

此次包機是採天空吳哥航空公司A320飛機，每班機共178個座位，共有2梯次，10月26日至10月30日及11月8日至11月12日。竭誠歡迎各界及鄉親共同參與，再次提升花蓮國際能見度。