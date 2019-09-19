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九二一20年／防災訓練浪費時間？學校參與意願低落原因

擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物等的造型物，但因為風吹日曬雨淋，很多都破舊不堪，有的長滿青苔，有的掉光，常得重做或漆繪，各區各里都有類似狀況，市長林右昌說，常破壞要重做，根本不是美化，真的是只會破壞基隆市景觀，以後市府不會補助，如有色彩計畫要和顧問公司討論，市府才會准，不能隨便做。

基隆市政府近日分區舉行基層座談會，有不少里長爭取在擋土牆彩繪或者做一些造型物美化。但有不少民眾反映，很多擋土牆的美化圖案、海洋生物造型，一開始很美，但因在戶外風吹日曬雨淋，且事後都很少有維護，多數長滿青苔，久了之後反而有礙觀瞻。

民眾並說，這些擋土牆美化物常常重做，根本就是浪費錢，不少地方的擋土牆都破爛不堪，也欠缺維護，「美化變醜化」，要各里長不要再爭取做這些造型了。

林右昌說，以後不會補助在任何擋土牆補助設置一些造型物、漆畫，最後就是讓其自然的原貌簡簡單單就好，不然像一些魚或海洋生物的造型物，常不久就壞掉破舊、長青苔，不斷重做、漆繪很浪費錢，最好讓其自然就好。

林右昌指出，但如果有色彩計畫市府不會有意見，但可能要和景觀總顧問公司討論一下，以前習慣多是找地方一些小型的營造或設計公司，真的是只會破壞基隆市景觀，以後不要這樣子做，市府也不會准，如要彩繪一定要和景觀總顧問去討論，市府才會准。

基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物...
基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物等的造型物，但因為風吹日曬雨淋，很多都破舊不堪，有的長滿青苔。記者游明煌／攝影
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基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物...
基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物等的造型物，但因為風吹日曬雨淋，很多都破舊不堪，有的長滿青苔。記者游明煌／攝影
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基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物...
基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物等的造型物，但因為風吹日曬雨淋，很多都破舊不堪，有的長滿青苔。記者游明煌／攝影
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基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物...
基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物等的造型物，但因為風吹日曬雨淋，很多都破舊不堪，有的長滿青苔。記者游明煌／攝影
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基隆林右昌

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