擋土牆美化變醜化 基隆不再補助要求自然就好

2019-09-19 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市因為山坡地、斜坡多，各區都有不少擋土牆，長久以來多會彩繪或設置一些海洋生物等的造型物，但因為風吹日曬雨淋，很多都破舊不堪，有的長滿青苔，有的掉光，常得重做或漆繪，各區各里都有類似狀況，市長林右昌說，常破壞要重做，根本不是美化，真的是只會破壞基隆市景觀，以後市府不會補助，如有色彩計畫要和顧問公司討論，市府才會准，不能隨便做。

基隆市政府近日分區舉行基層座談會，有不少里長爭取在擋土牆彩繪或者做一些造型物美化。但有不少民眾反映，很多擋土牆的美化圖案、海洋生物造型，一開始很美，但因在戶外風吹日曬雨淋，且事後都很少有維護，多數長滿青苔，久了之後反而有礙觀瞻。

民眾並說，這些擋土牆美化物常常重做，根本就是浪費錢，不少地方的擋土牆都破爛不堪，也欠缺維護，「美化變醜化」，要各里長不要再爭取做這些造型了。

林右昌說，以後不會補助在任何擋土牆補助設置一些造型物、漆畫，最後就是讓其自然的原貌簡簡單單就好，不然像一些魚或海洋生物的造型物，常不久就壞掉破舊、長青苔，不斷重做、漆繪很浪費錢，最好讓其自然就好。