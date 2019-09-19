花蓮0206地震後廢棄物清理 估年底完成

2019-09-19 10:20 中央社 花蓮縣19日電



花蓮去年0206地震造成大樓倒塌，及拆除危樓等產生的土石、廢棄物8.5萬餘噸，暫置花蓮市國福土資場，原計畫10月底全部清運完成，碰上利澤焚化廠歲修，恐將延到年底。

民國107年2月6日花蓮遭強震侵襲後，市區統帥飯店、雲門翠堤、吾居吾宿、白金雙星及七星潭民宅等多處建築物傾斜倒塌，隨即拆除；另週邊道路崩裂、舊遠百危樓拆除和民眾自行拆除的廢棄物均暫時堆置於花蓮市國福土資場，其中大量營建廢棄物需經分篩清除作業。

花蓮縣環保局長饒忠接受中央社記者訪問表示，環保局於108年3月18日開始執行營建廢棄物篩分及清運工作，截至9月12日鋼筋已清運2794.99噸，篩分後營建剩餘土石方共清運5萬9481.32噸。

場區目前堆置量鋼筋量約295.77噸、篩分後的剩餘土石方約2萬2786.45噸。

饒忠說，分篩清除作業十分繁瑣，以12層樓高的雲門翠堤大樓為例，拆除後約產生3萬噸廢棄物，再分類為財物、可回收資源、土石、生活垃圾等，財物交由警方處理，可回收進行變賣，其餘由合格土資場處理，垃圾運至宜蘭利澤焚化爐焚燒。

原本預計10月31日完成全部篩分作業及清運工作，因碰上利澤焚化廠歲修，估計將會延到年底才能全數清運完。

饒忠指出，廢土石堆由警方派員及保全管制，環保局也僱工在廢棄物中再次搜尋有價物品，若有發現集中保管，近期會公告供民眾認領。