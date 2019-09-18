影/男性福音！PHI抽血驗攝護腺癌 減少71%不必要切片

2019-09-18 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



傳統的PSA抽血檢驗攝護腺癌，再進一步經由切片確診罹癌卻只有三分之一，不夠精準，台北榮總員山分院與台大醫院等單位花二年時間臨床試驗，改以PHI更精準的抽血檢驗，可以提供罹癌確診率，避免71%不必要的切片風險。目前衛福部已通過新檢驗方式，民眾可以自費到醫院接受PHI抽血篩檢。

依國民健康署2016年資料顯示，攝護腺癌已躍昇為台灣男性第五大癌症2016年新診斷5359人，逐年上升，尤其宜蘭縣在當年的攝護腺癌發生率竟然飆高全台第一。現行健保給付制度下，如果抽血攝護腺特異抗原( 簡稱PSA)> 4.0 ng/ml，或肛門指診檢查有硬塊，都必須進一步接受經攝護腺切片檢查，再確定是不是罹癌。

北榮員山分院泌尿科主任蔣智宏表示，目前攝護腺切片最大問題是最後切出來證實是陽性率太低。臨床上抽血PSA > 4，再接受切片檢查，最後切片報告確診為攝護腺癌比率約只三成，如果PSA是4-10的模稜兩可之間，攝護腺癌陽性率更低到只有13%左右，表示87%被切片的病人可能不是癌症。

另值得注意是，攝護腺切片可能伴隨發燒、血尿、排尿疼痛、血精、血便、肛門疼痛、尿滯留、尿路感染等風險；有鑑於此，如何提高切片的必要性(降低非必要的切片檢查)及切片準確診斷率，一直是醫界努力目標。

蔣智宏表示，精準醫療領域經多年研究發現，攝護腺健康指數(簡稱PHI)可大幅提升攝護腺癌的篩檢確診率，有效輔助醫師判定病人是否需做切片檢查，減少不必要切片風險。

2017年2月，台大、北榮員山分院展開台灣第一次臨床試驗，確認PHI檢驗攝護腺癌成效，所以期中報告出來後，蔣智宏受邀到泌尿科醫學會演講，上個月他也在泌尿科醫學會進行總結報告。

台大醫院黃昭淵教授(總召集人)、中國醫大吳錫金院長與北榮員山分院蔣智宏主任，與歐亞8個國家共23位學者聯合研究發現，在1149位傳統PSA < 10、肛門指診正常亞洲人，如果進一步參考PHI，當PHI數值>30/35就安排切片，發現可讓攝護腺癌切片確認的陽性率比原來的精準上升2至3倍，即減少56%/71%不必要切片檢查。

這項臨床試驗成果獲得衛福部肯定，並在最近通過同意以PHI做為新的攝護腺癌抽血檢驗方式，全台(台大、北中高榮總含員山分院、長庚等)各醫院剛通過或申請自費檢驗中。

今天下午完成簽約，即日起可以在北榮宜蘭市門診、員山分院及蘇澳分院 接受PHl檢驗。院長程文祺表示，該院目前是宜蘭縣第一家有新的檢驗方式診斷攝護腺癌，可以避免不必要的切片所帶來的感染與出血風險，對患者而言是一大福音。