親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整理20機砲彈藥爆炸 金門3國軍炸傷四肢

參選立委致詞後 太陽花女神鞠躬竟頭撞麥克風

玉里鎮公所協助安全設備 台灣黑熊教育館改採預約制

2019-09-18 19:28中央社 花蓮縣18日電

設在花蓮玉里鎮的台灣黑熊教育館日前遭非參觀民眾闖入，語帶威脅質問工作人員，為此玉里鎮公所今天與台灣黑熊保育協會人員研商，將提升館內安全設備，民眾參觀採預約制。

台灣黑熊保育協會在民國106年於玉里鎮成立「台灣黑熊教育館」，這是在鎮公所協助下將舊玉里國小校舍一部分變更為台灣第一個有關台灣黑熊的教育館舍。

為觀測台灣黑熊野生生態，台灣黑熊保育協會8月19日在玉山國家公園瓦拉米步道架設紅外線自動相機，不料8月20日就發現相機遭竊；9月2日有非參觀的民眾闖入台灣黑熊教育館，語帶威脅質問相機失竊案等相關問題，為考量民眾、駐館人員及志工的安全，協會決定暫時關閉台灣黑熊教育館。

為此，玉里鎮公所今天邀集台灣黑熊保育協會秘書長柯嚴淳、專案經理李亭蓉等及理事張寶珠至公所討論事件的解決方式，並就將來合作議題交換意見，盼此次事件能圓滿結束。

玉里鎮長蔡秋龍表示，台灣黑熊保育協會在黑熊保育界長期無私的付出是全國人民所看見，但志工及民眾的安全受到威脅，非常感謝花蓮縣政府警察局玉里分局派員加強安全巡邏。另外，公所將提升教育館內部安全設備，立即升級監視器設備；而台灣黑熊教育館目前採取預約制入館參觀。

蔡秋龍指出，台灣黑熊教育館自開館以來，吸引來自各地民眾參觀，不僅為玉里鎮帶來觀光效益，導覽人員現場講解及播放的影片也極具教育意涵，是重要的教育場所。鎮公所非常重視與台灣黑熊保育協會的長期合作，未來針對館舍安全設備的提升，鎮公所將全力配合，要為民眾提供一個安全無虞的黑熊教育館。

台灣黑熊玉山國家公園

相關新聞

影／宜蘭河畔打造首座單車越野場 跨越土坡障礙好刺激

2019-09-18 15:32

花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人

2019-09-18 14:46

U值媒／波斯菊花海，期間限定！花蓮打卡新熱點！

2019-09-18 12:48

台東縣政府與頂級超市合作 未來台東好物可能進攻香港

2019-09-18 11:54

花蓮車站第二期完工 新出口票閘明日啟用

2019-09-18 11:35

基隆仙洞巖要重現納涼屋 再享冰涼彈珠汽水與挫冰

2019-09-18 10:05

聯合盃作文賽 花蓮區報名27日截止

2019-09-17 23:58

鐵道經濟／基隆火車站 將建複合式停車場

2019-09-17 23:40

20年未修馬亨亨大道 縣府砸億元改善

2019-09-17 23:29

鐵道經濟／花蓮車站商店街開幕 年營業額上看2億

2019-09-17 23:29

閒置45年 宜縣一結工業區北區整裝招商

2019-09-17 23:17

基隆金牌男聲 29日演出「自然醒」

2019-09-17 22:38

影／目標變回「三浦春馬」 林右昌1個月瘦7公斤

2019-09-17 21:38

影／基隆火車站將建複合式停車場 西岸高架擬增匝道相接

2019-09-17 17:06

影／鐵路高架設門檻？ 宜蘭籲中央切勿疊床架屋

2019-09-17 16:44

花蓮車站「洄瀾廣場」正式開幕 年營業額上看兩億

2019-09-17 16:07

一結工業區半邊閒置45年 投資近2億元拓路排水與照明

2019-09-17 15:57

修繕台東市馬亨亨大道 饒慶鈴：讓民眾有更安全便利的路

2019-09-17 15:36

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

好大手筆！ 彰化1萬老人獲贈5千元有GPS功能運動智慧表

2019-09-18 12:13

5年踏遍22所偏鄉小校拍畢業照 周盟欽走了

2019-09-18 15:58

高雄新規定這些違建不必拆除 新鋪路面全面禁挖一年

2019-09-17 20:53

影／屏市萬年溪畔李宅揭神秘面紗 原來是父親為愛女興建

2019-09-18 17:45

南彰化有線電視一家獨大？ 立委洪宗熠：看多少繳多少

2019-09-18 14:27

特勤部隊退伍當蜂農 再辛苦也難不倒他

2019-09-18 07:47

影／目標變回「三浦春馬」 林右昌1個月瘦7公斤

2019-09-17 21:38

嘉市動物保護教育園區啟用 貓狗可在草地上翻滾

2019-09-17 22:22

雲林拱範宮鎮殿媽祖「粉面」惹議 廟方：擲筊7柸獲媽祖同意

2019-09-18 13:12

鵝鑾鼻賣場基地挖到史前寶 攤商咬牙再忍4年鐵籬黑暗期

2019-09-18 07:46

大港開唱不辦有「背後靈」？民代質疑刻意規避採購法

2019-09-18 11:40

基隆仙洞巖要重現納涼屋 再享冰涼彈珠汽水與挫冰

2019-09-18 10:05

經費不足 田中稻草人節停辦

2019-09-17 23:56

竹跡館挨批擺爛 中市府：已接管維護

2019-09-17 23:52

夫死後印尼妻被趕出家門 她病逝慈善單位伸援手

2019-09-18 12:25

影／搶先看！台南六甲彩繪稻田 國慶連假觀景台開放

2019-09-18 14:54

陸客不來 四星酒店0元吸客

2019-09-17 23:52

【重磅快評】大港不會被打敗？檢警挺得住總統的關切嗎

2019-09-18 17:57

3大斷層潛在威脅 新化引民力增5千人戶外收容

2019-09-18 09:15

綠鬣蜥換老鷹紅豆 屏東縣2個月捕捉1317隻

2019-09-18 17:29

Zoo Mall白花500萬 柯文哲怒摔東西又開罵

2019-09-17 23:22

花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人

2019-09-18 14:46

基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性

2019-09-18 16:01

桃園鐵路地下化拆屋數 立委槓市府

2019-09-17 23:03

國慶焰火交通規畫看這裡 屏縣預估吸引10萬人潮

2019-09-18 12:09

黃偉哲歡迎大港開唱來台南 藍營：拿納稅錢歌頌仇恨？

2019-09-18 11:25

秋季限定美景菅芒花秘境 綻放南靖舊鐵橋吸睛

2019-09-18 10:28

高市文化局訂約聘雇人員考核原則 尹立：整肅異己

2019-09-18 12:11

商家反彈 北市後火車站商圈徒步區喊卡

2019-09-17 23:29

斥資2000多萬 關子嶺溫泉區道路新鋪完成

2019-09-18 11:26

再開砲！台南市政府未編列義消協勤費 議長向義消致歉

2019-09-18 16:37

花蓮車站第二期完工 新出口票閘明日啟用

2019-09-18 11:35

台商回流 標走田中高鐵特區產專用地

2019-09-17 23:46

北市學生午餐叫外賣 外送車擠爆校門

2019-09-17 23:07

士林、景美夜市有攤販沒納入抵用券 北市：可補申請

2019-09-18 10:35

影／出國忘記關水閥害2貓被淹 網友：鏟屎官慘了

2019-09-18 16:03

中壢無零錢商圈 試辦成效打折

2019-09-17 23:16

嚴重骨質疏鬆不自知 60歲阿嬤彎腰泡茶竟骨折

2019-09-18 11:32

台中路平專案重劃標線 路邊停車格變小了

2019-09-18 16:02

鐵道經濟／基隆火車站 將建複合式停車場

2019-09-17 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top