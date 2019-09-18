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蔡適應成立絹印小棧大走文青風 基隆囝仔自己絹印

2019-09-18 17:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

獲民進黨提名尋求連任的基隆立委蔡適應，今天下午在競選總部成基隆囝仔「絹印小棧」，捐款250元可以得到基隆囝仔潮T一件，並且能選擇二款絹印圖案，可以自行手工刷圖上潮T，或是自備T恤捐款50元可以選擇一個圖案絹印，大走文青風。

蔡適應說，可絹印的圖案，包括基隆囝仔、挺基隆、2020台灣要贏、蔡英文、蔡適應等字體圖樣外，還有基隆特色的撐雨傘小女孩、基隆特色醬汁、白米甕砲台等圖樣，絹印都很文青風味。

蔡適應與後援會執行長陳東財，現場示範絹印「基隆醬仔」、「2020台灣要贏」T恤。上次基隆的友人到總統府參觀時，小英總統有看到這件T恤，總統說很好看，所以會準備一件特別版贈給小英總統。

蔡適應說，絹印小棧開幕後，日後還有第二波的文創小物推出，搭配基隆特色的景物，例如正濱色彩屋、潮境公園、中正公園、情人湖公園、外木山濱海步道等景點。

蔡適應表示，絹印小棧取其諧音，也可以稱為捐應小棧，上次適應推出基隆囝仔潮T後，受到許多朋友熱烈地詢問，除了在網路上提供捐款得到潮T外，希望在競選的過程中，呈現一個非典型、比較文青的互動方式，所以結合絹印將競選總部打造成不同於以往的據點，希望這場立委的選舉，定位在如何讓基隆過得更好，讓基隆人找回城市的光榮感。

獲民進黨提名尋求連任的基隆立委蔡適應，今天下午在競選總部成基隆囝仔「絹印小棧」。...
獲民進黨提名尋求連任的基隆立委蔡適應，今天下午在競選總部成基隆囝仔「絹印小棧」。記者游明煌／翻攝
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獲民進黨提名尋求連任的基隆立委蔡適應，今天下午在競選總部成基隆囝仔「絹印小棧」。...
獲民進黨提名尋求連任的基隆立委蔡適應，今天下午在競選總部成基隆囝仔「絹印小棧」。記者游明煌／翻攝
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獲民進黨提名尋求連任的基隆立委蔡適應，今天下午在競選總部成基隆囝仔「絹印小棧」。...
獲民進黨提名尋求連任的基隆立委蔡適應，今天下午在競選總部成基隆囝仔「絹印小棧」。記者游明煌／翻攝
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獲民進黨提名尋求連任的基隆立委蔡適應，今天下午在競選總部成基隆囝仔「絹印小棧」。...
獲民進黨提名尋求連任的基隆立委蔡適應，今天下午在競選總部成基隆囝仔「絹印小棧」。記者游明煌／翻攝
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基隆蔡適應捐款

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