基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性

2019-09-18 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆富貴市場4樓鋼筋裸露、水泥崩落 市府將評估安全性。記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆富貴市場使用40多年，4樓舊里民會堂鋼筋裸露，板頂水泥掉落漏水嚴重，多年前封閉，長期未維修，目前造成1樓市場嚴重漏水，信義里長江添丁今天建議乾脆將4樓敲除，避免漏水加劇及危險。市長林右昌說，前年富貴、信義二處公有市場評估耐震強度不足，建議拆除重建，將進行評估，如有安全疑慮，不排除採預防措施。

基隆市政府今天舉行中正區基層座談，信義里長江添丁反映，富貴市場1樓還有商家作生意，平時是附近民眾買菜的地方，但4樓板頂石塊脫落，嚴重漏水，3樓樓梯間及走廊四處漏水，建議乾脆將4樓整層打掉，3樓變成屋頂，省錢省事。

市府產發處說明，富貴市場建物老舊，水泥塊掉落、斑駁且鋼筋裸露，多年前封閉。市府在去年曾辦理耐震詳評，專家直接建議信義、富貴市場應改建，今年自籌350萬元進行兩座市場拆是否原地重建的可行性評估，等評估完成後才能設計施工。

富貴市場地處商業用地，拆除重建後只蓋兩層樓空間利用太可惜，若以多目標使用，下方市場，樓上住宅，就會重蹈博愛仁愛市場覆轍，以後有維養爭議；若樓下超市上方辦公大樓，現有五十攤商無法進駐，何去何從，都待評估。