影／宜蘭河畔打造單車越野場 跨越土坡障礙好刺激

2019-09-18 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



騎乘自行車近年來已成為全民熱門運動，但宜蘭除了武荖坑有專業登山車場外，並沒有一般民眾能享受騎車刺激感的越野車場，宜蘭市公所與單車運動協會將在河濱公園建置一座越野運動場，大人小孩都可以玩，還能當成比賽場地。

宜蘭市長江聰淵今天與自由車總教練黃章桐等人到河濱公園會勘場地，地點位於宜蘭河濱公園南岸，宜興橋橋下至鐵路橋段的綠地，越野場地面積約一公頃多，繞場騎乘一圈約1公里多，橋下建造高低不同的土坡場，橋梁天然屏障，在此騎乘可避免日曬雨淋。

初步構想將建置兒童土坡樂園、成人土坡場、登山車道及越野陸跑專用道等，大人小孩都可以享受騎乘樂趣，其中兒童土坡樂園成立Push Bike兒童滑步車場，可提供1至5歲的小孩一個肢體動態發展的優質運動場域。市公所表示，最近著手整理場地，預計農曆年前可以完工，屆時開放民眾免費使用。

宜蘭河濱公園原本就有籃球場、足球場、槌球場等，如今又多了越野場地，再次增添河濱公園各類型運動場的一塊拼圖，這裡將會是宜蘭地區運動自行車的新選擇，提供6至60歲民眾越野車入門及進階的樂活好去處，老少咸宜。