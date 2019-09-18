花蓮壽豐荖溪出現「大尾鱸鰻」 要賣給有緣人

2019-09-18 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮壽豐鄉荖溪出現長達約150公分、25台斤的「大尾鱸鰻」，有民眾拍下鱸鰻PO上網，令網友嘖嘖稱奇。捕抓到的黃姓民眾說，鱸鰻是自己纏鬥10幾分鐘抓上來，可能洄游時抓到，現在決定要賣給有緣人。花蓮縣水產培育所表示，鱸鰻是肉食性、洄游性生物，研判這隻野生鱸鰻要20年以上才長這麼大隻。

黃姓民眾表示，這隻25台斤鱸鰻是在荖溪用蜈蚣籠捕捉，可能剛好鱸鰻在洄游的時候抓到，這隻大約有150公分、25台斤，是自己抓過第二大隻，以前還有人抓過30台斤以上鱸鰻，抓上來的時候才知道這麼大條，非常很高興；現在看誰有緣就賣給他，沒有一定的價格。

花蓮縣水產培育所長吳雅琴指出，鱸鰻在生物分類上歸類於硬骨魚綱、鰻鱺目、鰻鱺科、鰻鱺屬下之魚種。目前全世界約有19種，台灣則發現5種，包含呂宋鰻、太平洋雙色鰻、日本鰻、西里伯斯鰻及鱸鰻。鱸鰻是肉食性動物，也是洄游性生物，出沒於溪流，河口及淡海水交接處。

以前有紀錄在鯉魚潭地區抓過50台斤的鱸鰻，研判這隻野生要20年以上才長這麼大隻；因為鱸鰻不是保育類動物，可能人類會去捕抓，因此有愈來愈少的趨勢。這次民眾捕獲鱸鰻，可能因為洄游至溪流區域後被捕獲。