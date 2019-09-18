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東北風影響海象差 台東離島船班異動

2019-09-18 12:25中央社 台東縣18日電

受到東北風影響，海面風浪增強，台東往返蘭嶼綠島船班異動，明天蘭嶼船班全部取消。

根據中央氣象局資料，今天東北風偏強，高雄以北、東半部 （含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

今天清晨台東海面已觀測到2至3米高的長浪，航港局東部航務中心公告，今天下午台東往返綠島船班取消，明天台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼船班全數取消。

綠島李姓民眾表示，昨天眺望海面，都是翻滾白浪，客輪在海面上起伏很大，感覺好像東北季風要到了，開始秋意濃了。

蘭嶼台東綠島

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